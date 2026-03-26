A medida que se acerca el cierre de marzo, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, mantiene vigente la fecha límite para que las empresas presenten su Declaración Anual 2025, un trámite obligatorio que, de no cumplirse, puede derivar en multas de hasta 34,730 pesos. El plazo clave para la mayoría de las personas morales es el 31 de marzo de 2026, por lo que el 1 de abril marca el inicio de posibles sanciones. La Secretaría de Hacienda y el SAT advirtieron que incumplir con esta obligación, ya sea por omisión, retraso o errores, puede generar multas importantes. Según información oficial, las multas no solo aplican por no declarar, sino también por hacerlo fuera de tiempo o ignorar requerimientos posteriores de la autoridad. “El monto de las multas puede ir de 1,400 a 34,730 pesos por cada obligación”, detalla el SAT, dependiendo del tipo de incumplimiento. Además, los contribuyentes que no regularicen su situación podrían enfrentar recargos y actualizaciones sobre los montos adeudados. La obligación aplica a todas las personas morales, es decir, empresas y organizaciones, quienes deben reportar sus ingresos, deducciones, impuestos retenidos y demás información fiscal correspondiente al ejercicio 2025. El SAT establece diferentes fechas según el régimen fiscal, aunque la mayoría coincide en marzo. Para el Régimen General, RESICO, Coordinados y otros regímenes, la fecha límite es el 31 de marzo de 2026, mientras que las organizaciones sin fines de lucro tienen hasta el 16 de febrero de 2026. En el caso de sociedades en liquidación, el plazo se extiende hasta el 19 de enero de 2026. Para presentar la Declaración Anual, el SAT solicita contar con información básica y herramientas digitales activas. Entre los requisitos principales están el RFC, contraseña, e.firma vigente y datos bancarios, además de verificar previamente la información fiscal. El organismo también recomienda revisar plataformas como el visor de nómina y el de facturas para evitar inconsistencias. “Verificar que estés al corriente en tus pagos provisionales” es clave para evitar errores que puedan derivar en sanciones, según indica el SAT. No cumplir con este trámite no solo implica multas. También puede generar consecuencias adicionales como recargos, actualizaciones y sanciones acumulativas si se ignoran los requerimientos. “Si no cumples dentro del plazo… procede una multa adicional”, advierte la autoridad fiscal, SAT. En ese sentido, el llamado del SAT y de la SHCP es a que todos los contribuyentes obligados, presenten la declaración en tiempo y forma no solo evita sanciones, sino que facilita el cumplimiento fiscal y previene problemas mayores con la autoridad tributaria.