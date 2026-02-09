Conducir en el Área Metropolitana de Guadalajara requiere evitar cualquier tipo de distracción para prevenir accidentes viales. Entre las prácticas sancionadas por la ley se encuentra el uso del teléfono celular, incluso cuando el vehículo se encuentra completamente detenido esperando el cambio de luz en un semáforo. El Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe expresamente la manipulación del celular mientras se conduce, sin hacer excepciones para vehículos parados en altos. La infracción puede superar los 2mil pesos, dependiendo del municipio y el tipo de falta cometida. Durante el primer semestre de 2025, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco reportó la aplicación de 13,579 multas a conductores sorprendidos usando el celular al volante. Aunque no existe un operativo específico para detectar esta conducta, los agentes de la Policía Vial están capacitados para sancionar a quienes incurran en ella. Nadia Hernández experimentó en carne propia la aplicación de esta normativa cuando circulaba sobre Avenida Juan Pablo II rumbo al Mercado del Mar. A las 11:00 de la mañana, con tráfico normal, una patrulla de la Policía Vial le solicitó detenerse frente a un taller. La conductora estaba convencida de no haber cometido ninguna infracción: portaba el cinturón de seguridad, respetaba el límite de velocidad y había obedecido todos los señalamientos. Sin embargo, los agentes le informaron que fue sorprendida mirando su teléfono mientras esperaba el cambio de luz en el cruce con Boulevard del Rodeo. “Fue una multota de 2 mil pesos por ver el celular. O sea, me infraccionaron por ver el celular 10 segundos como máximo”, relató Nadia en un video que se volvió viral en redes sociales. Explicó que estaba detenida en luz roja y aprovechó para contestar un mensaje de trabajo y cambiar la canción de su playlist. La conductora admitió que no se percató cuando el semáforo cambió a verde, y un automóvil detrás de ella tocó el claxon. “Siempre pasa eso y no me ha tocado ver que infraccionen a los demás”, comentó. Reconoció que, como muchos automovilistas, solía revisar el teléfono cuando el vehículo estaba detenido. “Sí fue un descuido, ya me quedó de lección. Ahora sólo echo un ojo a las notificaciones, y si no es algo urgente, las dejo hasta llegar a mi destino. No me vayan a multar otra vez por ver el celular tres segundos”, señaló entre risas, aunque manifestó su inconformidad por el monto de la sanción.