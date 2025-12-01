Conseguir la ciudadanía estadounidense es una meta importante para muchos inmigrantes, pero el camino hacia la naturalización puede estar lleno de desafíos. Entre los más comunes se encuentran los requisitos legales que deben cumplirse, como el tiempo de residencia, el dominio básico del inglés y el conocimiento sobre historia y gobierno de Estados Unidos.

Además, el proceso puede ser largo y costoso, lo que dificulta el avance para quienes enfrentan limitaciones económicas. Sin embargo, hay atajos poco recurrentes que pueden facilitar el camino. Uno de ellos tiene que ver con el apellido, que, en caso de tener linaje completamente americano, significa una ventaja en la accesibilidad de los trámites migratorios.

¿Tener apellido de linaje americano facilita la ciudadanía?

Tener un apellido con raíces históricas en Estados Unidos no otorga automáticamente la ciudadanía ya que es indispensable cumplir con ciertos criterios legales específicos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Sin embargo, estos apellidos de linaje americano pueden simplificar el proceso de verificación de antecedentes, lo que podría acelerar varios pasos de los trámites migratorios. A su vez, representa una gran ventaja para aquellos que tienen vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses, teniendo en cuenta que el patrocinio familiar es una de las vías más rápidas para acceder a la naturalización.

La lista completa de apellidos con linaje americano que puede simplificar el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense. Fuente: Archivo.

Los apellidos de linaje 100% americano: la lista completa

Según expertos en inmigración, algunos apellidos comunes en Estados Unidos tienen mayores probabilidades de aparecer en bases de datos oficiales, facilitando así los trámites migratorios. Entre ellos se encuentran:

Anderson

Brown

Davis

Johnson

Jones

Miller

Smith

Wilson

¿Qué otros requisitos son indispensables para obtener la ciudadanía estadounidense?

El proceso de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense no alcanza solo con el apellido, sino que debe demostrarse con documentación y ciertos requisitos obligatorios. Estos incluyen:

Tener residencia permanente legal ( Green Card ) por el tiempo requerido.

( ) por el tiempo requerido. Cumplir con requisitos de presencia física y residencia continua .

. Aprobar exámenes de inglés y educación cívica .

. Demostrar buen carácter moral.

El linaje o el apellido de una persona no influye en estos criterios legales. Sin embargo, en algunos casos muy particulares, como descendientes directos de ciudadanos estadounidenses o situaciones relacionadas con la ciudadanía por nacimiento en el extranjero, puede haber caminos más directos.