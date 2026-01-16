En esta noticia Jubilados que verán un aumento en el monto de su pensión

En 2024, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los adultos mayores recibirán un ajuste en sus pensiones conforme a la inflación. Esta medida beneficiará a cientos de jubilados, quienes experimentarán un incremento en el monto de su pensión.

El IMSS en la cuerda floja | La Corte Suprema mandó abonarles más a los jubilados y ya no contarán con pretextos para manifestarles que no (foto: archivo).

Este cambio se fundamenta en una decisión orientada a ajustar el cálculo de las pensiones mencionadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En 2024, el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pensión por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) experimentará un incremento en sus pagos. Esta resolución, que proviene del expediente número 157/2024, beneficiará a los jubilados bajo la Ley 73 del IMSS, es decir, aquellos que iniciaron su cotización antes de 1997.

Aunque la Ley 73 fue reemplazada por la Ley del 97, la Suprema Corte precisó que los criterios de cálculo debían ser armonizados para asegurar que los ingresos preservaran el poder adquisitivo de los jubilados, evitando así que se devaluaran con la inflación.

Cómo se calcula el INPC

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en México a lo largo del tiempo.

Su cálculo se basa en la comparación del precio total de una canasta de productos con un período base y se realiza mediante el seguimiento de los precios de miles de artículos en diversas ciudades y tipos de establecimientos.