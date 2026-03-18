La Secretaría de Movilidad del Estado de México puso en marcha un esquema itinerante que permite a las personas conductoras realizar el trámite de su licencia de conducir para servicio público de forma directa en su municipio. Con unidades móviles equipadas y horarios extendidos, el programa de SAMOVI de Edomex busca eliminar filas, reducir tiempos de espera y acercar los servicios de movilidad a la población que depende de la Licencia de Conducir para trabajar. Las unidades móviles de expedición de licencias operan como oficinas sobre ruedas, con personal capacitado y el equipo necesario para realizar el trámite completo en una sola visita, de manera ágil y segura. Este servicio forma parte de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social y del programa permanente de movilidad, con atención de lunes a viernes, generalmente de 9:00 a 17:30 horas. Durante marzo, las unidades móviles recorren distintos municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Zumpango, Tonatico, Coacalco, Ixtapan de la Sal, Chimalhuacán y Huehuetoca, entre otros. Las sedes suelen ubicarse frente a palacios municipales o plazas centrales, lo que facilita el acceso y evita traslados a oficinas de la SEMOVI en otros municipios. Con este esquema, el Gobierno del Estado de México refuerza la política de movilidad con enfoque ciudadano, acercando los trámites a las comunidades y reduciendo barreras para quienes dependen de su licencia para brindar un servicio público.