Al momento de abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos, la presentación de un documento avalado por la ley Real ID -que está por cumplir un año desde su entrada en vigor a nivel federal- es indispensable para que se habilite traslado. Uno de los más comunes es la licencia de conducir Real ID y, de acuerdo con lo estipulado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), puede presentarse vencida sin perder la validez para este fin, siempre y cuando se encuentre dentro de los plazos permitidos. Según lo indican las autoridades en el sitio web oficial de TSA, la licencia de conducir Real ID puede presentarse con un vencimiento de hasta dos años al momento de volar dentro de Estados Unidos. Es importante considerar que, bajo la normativa vigente, sólo aquellas licencias de conducir de la categoría Real ID -que evidencien el sello- o mejoradas podrán utilizarse para este fin. De no contar con ninguna de estas alternativas, será necesario presentar otra credencial u optar por el nuevo control con tarifa de TSA ConfirmID. Las siguientes alternativas también son aceptadas con hasta dos años de caducidad En estos casos, es necesario pagar una tarifa de 45 dólares por utilizar TSA ConfirmID, un control alternativo que permite verificar la identidad sin documentos. Suele tardar entre 10 y 15 minutos y resulta fundamental para quienes no puedan probar quiénes son de otra forma, pues sin verificar este dato, no se le permitirá subir a la aeronave.