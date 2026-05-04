En el estado de Virginia, la normativa vigente sobre licencias de conducir establece condiciones específicas para los conductores mayores de 75 años. La regulación no implica la eliminación del permiso, pero sí introduce cambios en su duración y en la forma de renovación. La medida forma parte del marco legal del Código de Virginia § 46.2-330, que fija criterios diferenciados por edad. Esta disposición no es reciente y se mantiene vigente desde hace años dentro del sistema estatal. La ley establece que las licencias de conducir no tienen la misma duración para todos los conductores. A partir de cierta edad, el período de validez se reduce de forma obligatoria. Cómo queda definido el esquema: Este cambio implica que los conductores de mayor edad deben renovar su licencia con mayor frecuencia, aunque sin perder automáticamente el derecho a conducir. Además de la reducción en la vigencia, la normativa también fija condiciones específicas para la renovación en este grupo etario. El proceso no puede realizarse de cualquier manera. Las exigencias principales son: Estas condiciones buscan asegurar que los conductores mantengan aptitudes adecuadas para manejar. La reducción en la vigencia de la licencia para mayores de 75 años no corresponde a una decisión reciente. La disposición ya formaba parte del marco legal estatal al menos desde mediados de la década pasada y continúa sin cambios. De esta manera, el sistema de licencias en Virginia establece controles más frecuentes para este grupo, sin eliminar el acceso al permiso, pero con requisitos más estrictos en cada renovación.