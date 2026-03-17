La llegada de 5.5 millones de visitantes extranjeros a México durante el Mundial de Futbol 2026, estimada por la Secretaría de Turismo, podría detonar demandas internacionales contra empresas mexicanas si sus seguros no contemplan cobertura fuera del país, advirtió Tomás Zapata, subdirector regional ejecutivo Noreste de GMX Seguros El directivo de GMX Seguros explicó que el aumento de turistas internacionales eleva la probabilidad de incidentes relacionados con la prestación de servicios, como accidentes o fallas en la atención que pueden derivar en reclamaciones presentadas en los países de origen de los visitantes, lo que incrementa la complejidad jurídica y los costos para las empresas mexicanas. “Encontrar un seguro que se ajuste a las necesidades de cada empresa es clave para blindar el negocio frente a riesgos que puedan frenar su crecimiento. Una planeación preventiva puede ser la diferencia entre aprovechar una oportunidad de mercado y enfrentar un conflicto legal de alcance internacional”, señaló. El especialista indicó que muchas empresas cuentan con pólizas de Responsabilidad Civil con limitaciones territoriales, lo que significa que solo cubren reclamaciones dentro de México. Esta “letra chiquita” puede dejar desprotegidos a los negocios si un turista extranjero decide iniciar una demanda o reclamación fuera del país. Entre los sectores más expuestos se encuentran los hoteles y servicios de hospedaje, debido a su contacto directo con los visitantes internacionales. Un incidente dentro de las instalaciones como un accidente o una falla en el servicio, podría derivar en reclamaciones bajo la legislación del país de residencia del turista afectado. Las agencias de viajes también enfrentan riesgos relevantes, ya que suelen ser responsables de organizar la experiencia del visitante. Cualquier falla en la cadena de servicios o incidente durante recorridos puede derivar en reclamaciones internacionales. En el sector restaurantero y de alimentos, los riesgos no se limitan a accidentes dentro del establecimiento. Una inconformidad o daño reportado por un visitante extranjero podría escalar a procesos legales fuera de México si la cobertura de Responsabilidad Civil no contempla jurisdicciones internacionales. Asimismo, centros recreativos y de entretenimiento, como museos, estadios o sedes de eventos masivos, enfrentan una mayor probabilidad de reclamaciones cuando se involucran turistas internacionales, ya que los costos de defensa legal y las posibles indemnizaciones pueden ajustarse a estándares jurídicos de otros países. Ante este panorama, el directivo recomendó que las empresas vinculadas al turismo revisen las condiciones de sus pólizas y consideren seguros de Responsabilidad Civil con cobertura internacional, con el objetivo de evitar contingencias legales en un año en el que México recibirá uno de los mayores flujos de visitantes de su historia reciente.