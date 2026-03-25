México se prepara para afrontar una semana con condiciones climáticas contrastantes y extremas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la presencia de una onda de calor persistente que elevará las temperaturas en gran parte del territorio, mientras que un frente frío generará un escenario de alta variabilidad atmosférica. La combinación de estos sistemas provocará no solo calor intenso, sino también lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas. La interacción de una vaguada en niveles altos y canales de baja presión favorecerá precipitaciones en zonas donde, además, se registrarán temperaturas elevadas. Conoce los detalles del reporte oficial y ten en cuenta las recomendaciones del SMN durante la última semana del mes. En cuanto al calor, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente muy caluroso. En estados como Sonora se esperan máximas de entre 40 y 45 °C, mientras que en regiones del noroeste y occidente los valores superarán los 35 °C de manera constante. De acuerdo con el SMN, el fenómeno afectará a: El frente frío que se aproxima por el norte traerá vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en entidades como Durango, Coahuila y Nuevo León, generando condiciones más inestables. Además, la entrada de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México propiciará tormentas fuertes con actividad eléctrica y granizo en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entre los principales efectos previstos destacan: Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, extremar precauciones al conducir por posibles bancos de niebla -especialmente en carreteras de Veracruz y Oaxaca- y vigilar el nivel de ríos y arroyos en zonas propensas a inundaciones. Este pronóstico se basa en los avisos meteorológicos recientes emitidos por Conagua, y contempla un periodo de hasta 96 horas, por lo que podría ajustarse conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.