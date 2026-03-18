El fútbol latinoamericano se prepara para un cambio histórico con la construcción de un nuevo coloso deportivo en El Salvador. Se trata del futuro Estadio Nacional, un proyecto que promete convertirse en el más grande de América Latina y uno de los más modernos del mundo. El nuevo estadio en El Salvador está diseñado para marcar un antes y un después en la región. Entre sus características principales se destacan: El proyecto incorpora tecnología avanzada para mejorar la experiencia de los espectadores y el rendimiento del estadio. Algunas de las innovaciones incluyen: