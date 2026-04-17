China vuelve a posicionarse en el centro de la innovación tecnológica con el desarrollo del AG600, conocido como “Dragón de Agua”, el avión anfibio más grande del mundo en operación. Este proyecto, impulsado por la Aviation Industry Corporation of China, refleja la apuesta del país por liderar sectores estratégicos como la aviación y la logística internacional. Tras más de una década de desarrollo, la aeronave logró completar su certificación y se prepara para su entrada en servicio. El proceso incluyó miles de horas de pruebas en condiciones climáticas adversas, lo que confirma su capacidad para operar en escenarios complejos, tanto en tierra como en agua. Más allá de su tamaño, el AG600 destaca por su versatilidad. Diseñado para misiones de rescate, patrullaje marítimo y extinción de incendios, también se perfila como una pieza clave dentro de la estrategia comercial global de China, especialmente en la expansión de rutas marítimas. El AG600 se posiciona como una aeronave de dimensiones imponentes, comparable con aviones comerciales de tamaño medio. Su diseño le permite despegar y aterrizar tanto en pistas convencionales como en superficies acuáticas, una capacidad que lo convierte en un recurso estratégico. Entre sus principales características, se destacan: Estas especificaciones lo ubican en una categoría única dentro de la aviación anfibia moderna, superando a otros modelos actualmente en servicio. El diseño del AG600 responde a necesidades concretas vinculadas a la seguridad y la gestión de emergencias. La aeronave está preparada para realizar misiones de búsqueda y rescate en alta mar, incluso en condiciones meteorológicas adversas. Además, cuenta con la capacidad de recolectar hasta 12 toneladas de agua en apenas 20 segundos, lo que la convierte en una herramienta clave para combatir incendios forestales. Este sistema permite realizar descargas rápidas y continuas, optimizando los tiempos de respuesta ante situaciones críticas. También puede desempeñar tareas de patrullaje marítimo, lo que refuerza su valor en la vigilancia de territorios y rutas comerciales. El desarrollo del AG600 no solo responde a necesidades operativas, sino también a objetivos geopolíticos. Su autonomía de vuelo lo convierte en un aliado clave para proteger y fortalecer las rutas marítimas vinculadas a la Nueva Ruta de la Seda. Esta iniciativa busca expandir la influencia comercial de China a través de corredores logísticos que conectan Asia con Europa, África y otras regiones. En este contexto, contar con una aeronave capaz de operar en zonas remotas y de difícil acceso representa una ventaja significativa. Además, el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia de tecnología occidental y fortalecer la industria aeronáutica nacional.