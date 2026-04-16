El primer vuelo con migrantes expulsados desde Chile ya está en ruta hacia varios países de la región. La aeronave, que partió este jueves 16 de abril desde Santiago, transporta a cerca de 40 personas en situación migratoria irregular o con antecedentes judiciales. El itinerario incluye escalas en Bolivia y Ecuador antes de su llegada final a Bogotá, prevista para la noche. Las autoridades colombianas se preparan para recibir a los connacionales y revisar su situación legal una vez ingresen al país. El operativo corresponde al primer vuelo de expulsión ejecutado por el gobierno de Chile en el marco de una política migratoria más estricta. En total, viajan 40 migrantes expulsados, entre ellos colombianos, ecuatorianos y bolivianos, quienes fueron sancionados por ingreso irregular o por delitos en territorio chileno. El avión despegó en la mañana desde la Base Aérea Pudahuel, en Santiago, y sigue una ruta escalonada. Primero aterriza en Santa Cruz de la Sierra para dejar a los ciudadanos bolivianos, luego en Quito con los ecuatorianos y finalmente en Bogotá con los colombianos. Cuando el avión llegue a Bogotá, las autoridades iniciarán un proceso de verificación. Migración Colombia revisará la identidad de cada persona y su situación judicial en el país. Si alguno tiene procesos pendientes, quedará a disposición de la Policía Nacional. En los casos en que no existan antecedentes en Colombia, lo más probable es que los ciudadanos puedan ingresar sin detención. El procedimiento se centra en garantizar el debido proceso y confirmar que no haya requerimientos judiciales activos. El Gobierno también contempla medidas de apoyo inicial. Estas incluyen asistencia básica como alimentación o atención en salud, además de programas de reintegración social y económica para quienes lo necesiten. Este vuelo marca el inicio de una nueva fase en la política migratoria chilena. La administración actual busca acelerar la expulsión de extranjeros en situación irregular y reforzar el control fronterizo, una de sus principales promesas. Las autoridades chilenas han señalado que no será un caso aislado. Se espera que estos operativos se repitan con mayor frecuencia, incluso con varios vuelos al mes, como parte de un plan para reducir la migración irregular. El contexto regional también influye. En los últimos años, Colombia ha recibido miles de ciudadanos deportados desde otros países, lo que ha obligado a fortalecer los mecanismos de atención y reintegración. Este nuevo flujo desde Chile podría aumentar esa presión en los próximos meses.