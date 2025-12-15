Costco cerrará sus sucursales antes de fin de año

Costco informó que todas sus tiendas cerrarán a fin de año, dado uno de los feriados más importantes del año. Se trata de una suspensión temporal de su servicio de atención, por lo que se sugiere prestar atención al comunicado oficial.

La tienda de supermercados mantiene esta política de cierre total cada año, como parte de su compromiso de respetar el descanso obligatorio de sus trabajadores, una práctica que también aplica en otras fechas clave.

Costco cerrará sus persianas en diciembre por Navidad shutterstock

Conoce el motivo detrás del cierre de persianas y evita problemas con las compras de Navidad. A continuación, los detalles.

¿Por qué cierra Costco?

El próximo 25 de diciembre la tienda cerrará por Navidad . La cadena de supermercados precisó que las sucursales volverán a operar con normalidad el viernes 26 de diciembre, por lo que aconsejó a sus clientes adelantar compras y organizar sus visitas con anticipación.

Como sucede en otros feriados federales, la celebración navideña implica la suspensión de actividades en numerosos sectores , incluidos supermercados, bancos y oficinas públicas.

¿Los negocios cierran en Navidad?

Al tratarse de un feriado federal, las dependencias gubernamentales, el servicio postal y las instituciones financieras interrumpen sus operaciones. Aunque algunos restaurantes funcionan con horarios especiales, la mayoría de los supermercados y grandes cadenas minoristas permanecen cerrados durante todo el día, a diferencia de otros festivos en los que solo reducen horarios.

Costco recordó que, si bien durante la víspera de Navidad sus tiendas operan con horarios recortados, el 25 de diciembre todas las sucursales permanecen cerradas sin excepción.

¿Qué días cierra Costco?

Además de Navidad, la empresa confirmó que tampoco abrirá sus puertas el 1 de enero de 2026, con motivo del Año Nuevo. Esta fecha forma parte del listado de días festivos en los que la compañía suspende operaciones durante el próximo año.

Calendario completo de cierres:

Pascua (Easter Day): 5 de abril

Memorial Day (Día de los Caídos): 25 de mayo

Día de la Independencia: 3 de julio (observado de forma anticipada por caer en sábado)

Labor Day (Día del Trabajo): 7 de septiembre

Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias): 26 de noviembre

Christmas Day (Día de Navidad): 25 de diciembre

La compañía señala que esta política forma parte de su estrategia laboral, orientada a priorizar el descanso del personal en fechas significativas.