Crean tres nuevas líneas y amplían el alcance del bus exprés en esta provincia para conectarla con la zona oeste

El Ayuntamiento de Barcelona sigue apostando fuerte por el bus exprés como solución de movilidad rápida y sostenible. De esta manera, habrá una importante ampliación para un servicio y la llegada de tres nuevas líneas de buses .

Justamente, la línea X1 llegará hasta la Zona Universitaria próximamente, mientras que los nuevos buses facilitarán la conexión de la ciudad con la zona oeste.

Crean tres nuevas líneas y amplían el alcance del bus exprés en esta provincia para conectarla con la zona oeste Ayuntamiento de Barcelona

Se amplía el recorrido de una línea de bus

La línea X1, que actualmente une Glòries con Francesc Macià, extenderá su recorrido hasta Zona Universitària. De esta manera, incorporará paradas en Maria Cristina, Palau Reial y Zona Universitària, finalizando en los Jardins Torre Melina.

Esta ampliación responde a una demanda histórica de la asociación Promoció del Transport Públic (PTP) y permitirá dar servicio directo al campus universitario, nuevos polos de actividad económica y equipamientos sanitarios en una zona en pleno desarrollo.

Según Laia Bonet, primera teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad y presidenta de TMB, se trata de una zona estratégica de cara al futuro.

La ampliación creará nuevos enlaces con otras líneas de bus exprés metropolitanos y de la Generalitat que llegan por Diagonal, además de conexión con la L3 del metro. Para mantener la frecuencia actual, se incorporarán dos autobuses más procedentes de la reserva de TMB.

Las tres nuevas líneas exprés que conectarán con la zona este de la ciudad

Además de la X1 ampliada, este mismo año entrarán en servicio tres nuevas líneas de bus exprés que conectarán los extremos de la ciudad con el centro:

Una nueva línea entre la Marina del Prat Vermell y el centro, pasando por el Morrot y el litoral.

Dos líneas adicionales que aprovecharán el corredor de la Meridiana.

Crean tres nuevas líneas y amplían el alcance del bus exprés en esta provincia para conectarla con la zona oeste Ayuntamiento de Barcelona

Estas nuevas rutas forman parte de la estrategia del Ayuntamiento para facilitar el transbordo de usuarios de buses interurbanos de la primera corona metropolitana. La idea es que los viajeros bajen de los autobuses interurbanos en las entradas a la ciudad y continúen el trayecto en buses exprés de TMB, más rápidos y con menos paradas. De esta forma se evita que los autobuses interurbanos saturen el centro de Barcelona.

Un modelo de transporte que generó éxito en la ciudad

El bus exprés se ha convertido en un referente de movilidad en Barcelona. Desde su puesta en marcha hace casi cinco años, ha demostrado ser una invitación clara a dejar el coche en casa.

La X1 acumula 4,5 millones de validaciones.

La X2 (El Prat – Plaça Espanya), puesta en marcha en otoño de 2024, ya suma 1,6 millones.

La X3 (L’Hospitalet – Paral·lel) cumple un año con 2600 validaciones diarias, el doble que la línea convencional que sustituía.

En total, las tres líneas exprés han registrado 6,8 millones de validaciones, demostrando su alta aceptación entre los usuarios.