A más de 2.000 metros de profundidad en el océano Atlántico, permanece uno de los hallazgos submarinos más llamativos vinculados al oro. Se trata de un histórico naufragio del siglo XIX que transportaba una importante carga de metales preciosos y que fue ubicado décadas después de desaparecer. La historia continuó creciendo con nuevas exploraciones realizadas a lo largo de los años. Distintas expediciones lograron recuperar parte del tesoro, incluyendo monedas, lingotes y otros objetos de valor, aunque gran parte del cargamento original habría permanecido en el fondo marino desde mediados del siglo XIX. De acuerdo con los registros históricos del SS Central America, el hallazgo fue localizado en 1988 a unos 2.200 metros de profundidad (7.200 pies), en el Atlántico occidental frente a Carolina del Sur. Las campañas de rescate posteriores (fines de los 80 y en 2014) recuperaron parte del cargamento. La última de ellas se dio en un tiempo reciente, en 2014. Las estimaciones históricas sitúan la carga original en el orden de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). Lo extraído de este hallazgo se sometió a procesos judiciales de reparto y liquidación. En este caso, la competencia recayó en tribunales de almirantazgo de EE.UU. y en el Estado de Carolina del Sur (figura equiparable a una provincia en sistemas federales). Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones de múltiples partes. Hubo recuperaciones del oroen 1988-1991 y una expedición en 2014 con vehículos operados remotamente. Tras litigios y acuerdos, el material se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes conforme a sentencia; el Estado mantuvo interés por patrimonio y regulación. Datos esenciales para contextualizar el “hallazgo del siglo”: