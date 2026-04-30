El agua purificada que miles de familias consumen a diario está bajo la lupa. Lo que parecía una opción segura frente al agua de la red pública ahora genera dudas tras una serie de inspecciones sanitarias que encendieron alertas en distintas regiones. Las recientes revisiones que se llevaron a cabo en los expendios automáticos revelaron que no todos cumplen con las condiciones necesarias para garantizar la calidad del agua que venden. Las autoridades ya intervinieron y los resultados no pasaron desapercibidos. Aunque no se trata de una situación generalizada, las irregularidades detectadas han sido suficientes como para generar preocupación entre los consumidores. Las autoridades sanitarias en Torreón, dentro de la Jurisdicción Sanitaria Número VI, realizaron operativos de verificación en expendios de agua purificada. En total, se inspeccionaron más de 40 establecimientos en lo que va del año. El resultado fue contundente: cerca del 25% de los negocios revisados fueron suspendidos por incumplir normas básicas. Entre las fallas detectadas se encuentran problemas de higiene, falta de mantenimiento y ausencia de análisis que respalden la calidad del agua. Estas revisiones forman parte de un monitoreo constante sobre un padrón de aproximadamente 200 establecimientos, muchos de ellos máquinas expendedoras ubicadas en colonias periféricas. Entre las principales anomalías detectadas, destacan condiciones físicas deficientes en las máquinas, boquillas sucias y falta de tapas en las áreas de llenado. También se reportó vandalismo en algunos equipos. Uno de los puntos más críticos es la falta de análisis bacteriológicos. Sin estos estudios, los establecimientos no pueden comprobar que el agua realmente es apta para consumo humano. Además, se encontraron casos con acumulación de arena y sedimentos en los tanques, lo que evidencia una falta de mantenimiento prolongada. Este tipo de situaciones deriva en la suspensión inmediata del servicio. Las autoridades recordaron que estos negocios deben cumplir con controles periódicos, incluyendo bitácoras de mantenimiento y cambio de filtros, tal como lo establece la normativa vigente. Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población prestar atención a ciertos aspectos antes de consumir agua de estos expendios o comprar garrafones. También señalaron que cerca del 30% de las inspecciones se originan por denuncias ciudadanas, muchas relacionadas con agua turbia o presencia de partículas extrañas. Hasta el momento, no se han confirmado brotes de enfermedades asociados directamente a estos expendios en la región. No obstante, las autoridades mantienen vigilancia activa y coordinación con el área de epidemiología para actuar ante cualquier riesgo.