Durante el cierre de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.58, cifra que refleja una variación de la moneda del 0% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.62 pesos y un mínimo de 12.56 pesos. La cotización del Dólar canadiense mostró un descenso: -2.21% en la última semana y -7.61% en el último año, confirmando una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense comenzó con dos jornadas al alza, siguió con dos bajas, repuntó brevemente y luego encadenó cuatro descensos, para terminar estable; el balance general es bajista. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 6.48%, es menor que la volatilidad anual del 7.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense presenta una tendencia positiva, con un dato de 1. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se encuentra en ascenso. La mejora en la cotización podría estar influenciada por factores económicos favorables y el fortalecimiento de la economía canadiense. Esta tendencia sugiere un posible aumento en la confianza de los inversores hacia el Dólar canadiense, lo cual podría generar un ambiente favorable para futuras inversiones y transacciones comerciales en el país. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.