Este lunes, 11 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.1959 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.04%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.24 pesos y un mínimo de 17.18 pesos. En el mercado del Dólar, la cotización ha descendido: -1.03% en la última semana y -9.81% en el último año. En México, en los últimos 10 días, en los últimos diez días, el dólar fue volátil, con más caídas (6) que subidas (4), sin días estables y terminó con una leve tendencia bajista. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 6.87%, es menor que la volatilidad anual de 7.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar se presenta con una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es mayor que los días pasados. Esto indica que su valor ha aumentado de forma constante en los últimos días, atrayendo la atención de los inversores. Por otro lado, el dato de -1 también muestra que el crecimiento ha sido significativo en este período, evidenciando un ambiente favorable para la moneda. Esto podría generar expectativas optimistas sobre su desempeño en el corto plazo. El aumento en la cotización del Dólar sugiere una creciente confianza en la economía local, lo que podría impulsar aún más su valorización en el futuro. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.