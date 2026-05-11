Este lunes, 11 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.2499 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0%. El euro mostró una evolución bajista: en la última semana cayó un 1,11% y en el último año acumula un descenso del 7,15%. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días comenzó con tres jornadas de avance, luego mostró vaivenes y cerró con dos caídas seguidas; el saldo fue 5 subidas y 5 bajadas, variación neta casi nula pero con tono final débil. La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 4.91%, es inferior a la volatilidad anual del 6.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días, dado que el dato de 2 ha sido positivo. Esta subida refleja una mayor confianza en la moneda europea y un posible fortalecimiento en el mercado internacional. La tendencia a la alza en la cotización del Euro sugiere que los inversores están optimistas acerca de la economía europea en comparación con días anteriores. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos o decisiones políticas recientes que afectan la percepción del Euro. El análisis de esta tendencia indica que hay un probable auge en la demanda del Euro, lo cual puede tener repercusiones en el comercio y la inversión en la región. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.