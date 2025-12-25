En esta noticia
En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, emitió un recordatorio clave para quienes asisten a cafés, bares y restaurantes: la propina no es obligatoria y no puede cobrarse de manera automática.
La Profeco advirtió que incluir cargos extra sin autorización del consumidor es una práctica comercial abusiva, por lo que recomendó revisar cuidadosamente la cuenta y denunciar cualquier irregularidad detectada durante esta temporada de alto consumo.
La propina es voluntaria y no puede imponerse al cliente
“La propina es una gratificación voluntaria generalmente económica por un servicio recibido, principalmente en actividades que implican una atención directa a las personas consumidoras como en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles".
Profeco subrayó que ningún establecimiento puede condicionar el servicio al pago de propina ni incluirla directamente en la cuenta, ya que se trata de una decisión exclusiva del consumidor y no de una obligación legal.
“La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación”, escribió Iván Escalante, titular de Profeco y agregó: “Si en algún establecimiento incluyen la propina en la cuenta, contáctennos y repórtenlo”.
Qué dice la ley y cómo denunciar cobros indebidos
El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es claro al respecto: “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.
Ante cualquier cobro indebido, la Profeco exhorta a levantar una denuncia a través del Teléfono del Consumidor o por correo electrónico, con el fin de evitar abusos y proteger los derechos de los clientes durante las fiestas.