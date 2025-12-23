La medida forma parte de la estrategia federal para reducir rezagos en infraestructura educativa y fortalecer la permanencia escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) amplió el programa La Escuela es Nuestra a las preparatorias del país, una decisión que impacta de forma directa en miles de estudiantes de educación media superior.

Con una importante inversión, el objetivo es mejorar las condiciones físicas de los planteles y garantizar espacios más seguros y adecuados para el aprendizaje.

La medida forma parte de la estrategia federal para reducir rezagos en infraestructura educativa y fortalecer la permanencia escolar. A través de recursos directos y sin intermediarios, las comunidades escolares podrán atender necesidades urgentes en mantenimiento, rehabilitación y equipamiento.

La Escuela es Nuestra llega a las preparatorias del país

La SEP confirmó que el programa federal ya opera en escuelas de educación media superior, marcando un cambio relevante en la política educativa. Esta extensión permite que las preparatorias accedan por primera vez a recursos directos para mejorar sus instalaciones.

Con esta medida, se busca reducir rezagos históricos en infraestructura escolar que afectan el desarrollo académico de los estudiantes. La llegada del programa a las prepas representa una respuesta concreta a estas demandas .

Además, la iniciativa fortalece la participación de las comunidades escolares, que son las encargadas de decidir en qué se destinan los recursos asignados.

Qué mejoras verán los alumnos en las preparatorias beneficiadas

Los estudiantes de las preparatorias incluidas en el programa comenzarán a notar mejoras inmediatas en sus escuelas. Entre los cambios más relevantes se encuentran espacios más seguros, aulas en mejores condiciones y entornos más adecuados para el estudio.

Requisitos para que una preparatoria aplique a La Escuela es Nuestra

Ser una escuela pública de educación media superior ( preparatoria o bachillerato ).

Estar incorporada al sistema educativo nacional y contar con clave de centro de trabajo (CCT).

Tener necesidades de infraestructura, mantenimiento o equipamiento prioritarias.

Conformar un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) integrado por la comunidad escolar.

Que la escuela sea seleccionada por la SEP, ya que el programa no opera por inscripción individual de alumnos.

Quiénes integran el Comité Escolar (CEAP)

Directivos del plantel.

Docentes.

Madres, padres de familia o tutores.

Estudiantes (en el caso de media superior).

Qué deben tomar en cuenta las escuelas beneficiadas