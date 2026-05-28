Millones de mexicanos podrían perder el ahorro destinado a su retiro tras el endurecimiento de auditorías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contra trabajadores inscritos en la Modalidad 40.

El organismo público ahora verifica que las semanas cotizadas utilizadas para reactivar derechos hayan sido obtenidas mediante empleos reales. En caso de detectar irregularidades, puede cancelar esas semanas, invalidar la reactivación y dejar al trabajador sin pensión, además de que perdería el dinero aportado.

La revisión apunta especialmente a quienes utilizaron esquemas irregulares, como cooperativas fantasma o patrones “prestanombres”, para cumplir con el requisito de cotización.

Epígrafe 1: El IMSS intensificó la revisión de semanas cotizadas utilizadas para acceder a la Modalidad 40 y ya cancela registros vinculados con simulación laboral. Fuente: Shutterstock

IMSS va contra la “simulación laboral”: así puede cancelar semanas cotizadas y dejarte sin pensión

Uno de los conceptos clave que todo trabajador inscrito en la Modalidad 40 debe conocer es la simulación laboral. Este término se refiere al registro ante un patrón —persona física o moral— con el pago de cuotas al IMSS, pero sin que exista una relación laboral real ni subordinación efectiva entre las partes.

Muchos cotizantes recurrieron a este mecanismo para reactivar sus derechos tras años de inactividad, ya que necesitaban acreditar 52 semanas trabajadas antes de poder inscribirse en la Modalidad 40. Sin embargo, cuando el organismo público detecta que no hubo prestación de servicios genuina, su respuesta es contundente: invalida todas esas semanas como si nunca hubieran existido.

Y el daño no para ahí. Si esas semanas eran la base legal de la reactivación, todo lo que vino después —incluso cuatro o cinco años de aportaciones en la Modalidad 40 con salarios altos— también se derrumba. El efecto dominó puede borrar de un plumazo una inversión de cientos de miles de pesos.

Cooperativas sin socios reales: el esquema que llevó al IMSS a intensificar auditorías masivas

Uno de los focos rojos más señalados por los especialistas es el uso indebido de cooperativas para cumplir con el requisito de semanas cotizadas. En teoría, las cooperativas son figuras legales completamente válidas. En la práctica, muchas operan como un servicio de “alta exprés”: el trabajador paga una cuota, queda registrado ante el IMSS y nadie pregunta si realmente participa en la organización.

Cuando el IMSS descubre esta anomalía —y lo hace cruzando datos de nóminas, verificando la existencia física de centros de trabajo y revisando registros del SAT— el castigo es inmediato: se eliminan las semanas, se anula la reactivación y se pierde la Modalidad 40.

Cooperativas fantasmas, patrones “prestanombres” y altas exprés están bajo la lupa del IMSS en medio de auditorías masivas contra trabajadores de la Modalidad 40. Fuente: Shutterstock

Trabajador independiente ante el IMSS: el esquema legal que protege tus aportaciones y evita riesgos en la Modalidad 40

Frente a este panorama, existe una alternativa que elimina por completo el riesgo de ser señalado por simulación laboral: el esquema de Personas Trabajadoras Independientes, también conocido como trabajador “por cuenta propia”.

A diferencia de los esquemas con patrón o cooperativa, en este caso la persona se cotiza a sí misma, lo que hace imposible que el IMSS alegue una relación laboral ficticia, porque no existe ningún patrón de por medio.

Una reforma a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2023 fortaleció esta figura y amplió su alcance. Hoy pueden acceder a ella trabajadores informales, comerciantes, profesionistas y cualquier persona que pueda pagar la cuota, sin necesidad de que sus ingresos ante el SAT coincidan exactamente con el salario reportado al IMSS.