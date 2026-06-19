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La vejez es una de las etapas de la vida humana, durante la cual el individuo comienza a enfrentar diversas dificultades para llevar a cabo múltiples actividades en su rutina diaria.

Algunos signos del envejecimiento se manifiestan a través del deterioro que el cuerpo puede sufrir, así como la incapacidad del organismo para operar de manera adecuada.

En relación con esto, investigadores han revelado la existencia de una edad específica en la que las personas envejecen de manera notable, la cual puede presentarse en hasta dos momentos distintos de la vida.

Recientemente, la Universidad de Stanford realizó un estudio que dio a conocer el momento en que el ser humano comienza a volverse viejo para siempre.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio y cuáles fueron sus principales resultados?

En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, se llevó a cabo una investigación que involucró a un grupo de individuos con edades comprendidas entre 25 y 75 años.

El mencionado análisis abarcó un examen exhaustivo de los diversos microorganismos presentes en el cuerpo humano, tales como bacterias, virus y hongos que se encuentran en este sistema.

Los hallazgos del estudio indicaron que, en dos momentos de la vida del ser humano, la cantidad de moléculas y microorganismos presenta cambios significativos, ya sea un aumento o una disminución drástica.

Con el fin de comprender más a fondo la biología del envejecimiento, se analizaron un total de 108 casos, identificando que a ciertas edades, las moléculas experimentan transformaciones en su abundancia, tanto en aumento como en disminución.

¿A qué edad comienza el envejecimiento?

De acuerdo con Michael Snyder, de la Universidad de Stanford, se pueden identificar dos momentos significativos en la trayectoria del ser humano, los cuales ocurren a mediados de los 40 años y a principios de los 60.

“No solo experimentamos un cambio gradual a lo largo del tiempo, sino que se manifiestan alteraciones realmente drásticas. A mediados de los 40 se presenta una etapa de cambios significativos, así como a principios de los 60 “, señala Snyder, quien sugiere que estos fenómenos pueden tener repercusiones en la salud de las personas.

La sorpresa en este contexto se refiere a los cambios que se observan a partir de los 40 años, ya que a partir de los 60 resulta frecuente que los individuos presenten diversas dolencias características de su grupo etario.

En el caso de las personas de 40 años, los cambios documentados estuvieron relacionados con la cantidad de moléculas vinculadas al metabolismo del alcohol, la cafeína y los lípidos, así como con las afecciones cardiovasculares, la piel y la masa muscular.