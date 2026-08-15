Quienes tengan previsto viajar a Argentina, Uruguay o Chile deben controlar con anticipación la fecha de vencimiento de su pasaporte.

El documento tiene que encontrarse vigente al momento de ingresar y, dependiendo del país y de la nacionalidad del viajero, pueden existir requisitos adicionales sobre el tiempo de validez restante.

Qué vigencia debe tener el pasaporte en cada país

En Argentina, los extranjeros que ingresen como turistas deben presentar un pasaporte vigente. Para muchos destinos internacionales, además, se establece como referencia una vigencia mínima de seis meses.

En Uruguay, los ciudadanos de países que no pertenecen al Mercosur también deben contar con un pasaporte válido para ingresar. La información consular señala que el documento debe tener una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de entrada y disponer de al menos una página libre.

Por su parte, Chile exige que el pasaporte se encuentre vigente y en condiciones para realizar el viaje. En distintos destinos de la región también se aplica el criterio de contar con seis meses de validez restante.

(Fuente: IA Gemini) IA Gemini

A quiénes alcanza el requisito del pasaporte

La exigencia no afecta de la misma manera a todas las personas que viajan por la región. Los ciudadanos de países del Mercosur y asociados cuentan con una alternativa para ingresar a Argentina, Uruguay y Chile.

En estos casos, pueden presentar únicamente un DNI o documento de identidad vigente, sin necesidad de utilizar el pasaporte para el ingreso.

Entre los países cuyos ciudadanos pueden utilizar esta modalidad se encuentran:

Argentina

Brasil

Uruguay

Paraguay

Chile

Bolivia

Perú

Ecuador

Colombia

¿Quiénes son los que deben presentar pasaporte para viajar a los países del Mercosur?

Existe un grupo de viajeros que no cuenta con el beneficio de viajar por Latinoamérica presentando únicamente su Documento nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente.