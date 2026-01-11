La Justicia argentina ordenó a Venezuela informar sobre la detención del gendarme Nahuel Gallo (Fuente: Archivo).

En un giro significativo dentro del sistema penitenciario venezolano, las autoridades del centro de detención El Rodeo I habilitaron durante la jornada del domingo visitas de familiares a los detenidos, una práctica que había sido suspendida durante varios meses. La medida se produce en el contexto de una liberación progresiva de prisioneros considerados políticos, tras los recientes acontecimientos que modificaron el escenario político venezolano.

Entre quienes esperan novedades en las inmediaciones del penal se encuentra la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas. La familiar del oficial permanece a la espera de recibir información concreta sobre el estado del uniformado, quien está detenido desde diciembre de 2024.

Gallo: un encierro en aislamiento total

La situación de Gallo ha sido particularmente severa desde su arresto. El gendarme argentino permanece recluido en el sector conocido como Centro Especial de Seguridad de Máxima Seguridad (CESMAS), donde rige un protocolo de aislamiento extremo.

Desde su detención, catalogada como ilegal por organizaciones de derechos humanos y el gobierno argentino, Gallo no tuvo la posibilidad de establecer ningún tipo de comunicación con su familia. No se le permitieron llamadas telefónicas, envío de correspondencia ni mensajes de ninguna naturaleza. Tampoco había recibido visitas hasta la apertura registrada este domingo.

“Es muy duro el día a día”

Griselda Heredia del Valle, madre del gendarme detenido, describió la angustia que atraviesa la familia ante la incertidumbre prolongada. “Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, expresó en diálogo con medios de comunicación.

La reapertura de visitas en El Rodeo I podría indicar un cambio en la política penitenciaria venezolana, aunque aún no hay confirmación oficial sobre si Gallo será incluido en las próximas liberaciones (Fuente: Archivo).

La mujer calificó la situación como “injusta” y reveló el impacto emocional que generó escuchar testimonios de personas que estuvieron detenidas junto a su hijo. Estos relatos sobre las condiciones de vida en El Rodeo I intensificaron la preocupación familiar respecto al bienestar físico y psicológico de Nahuel.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no publicaron listas oficiales ni cronogramas sobre próximas liberaciones. Según el patrón observado en casos anteriores, el régimen notifica a los familiares apenas minutos antes de concretar la excarcelación, dejando a los liberados en puntos específicos fuera de los centros de detención, sin mayor coordinación.

La Justicia argentina ordenó a Venezuela informar sobre la detención del gendarme Nahuel Gallo (Fuente: Archivo).

Esta metodología genera una espera permanente en los allegados de los detenidos, quienes deben permanecer atentos a comunicaciones de último momento que podrían llegar en cualquier horario.

Qué pasó con Nahuel Gallo

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su pareja venezolana y su hijo. Las autoridades del régimen de Maduro lo acusaron de “conspiración” y “terrorismo”, cargos rechazados categóricamente por el gobierno argentino, que exigió su liberación inmediata.

El caso generó tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, en un momento en que las relaciones bilaterales ya estaban deterioradas. Organismos internacionales de derechos humanos manifestaron preocupación por las condiciones de detención y la falta de garantías del debido proceso.

La reapertura de visitas en El Rodeo I podría indicar un cambio en la política penitenciaria venezolana, aunque aún no hay confirmación oficial sobre si Gallo será incluido en las próximas liberaciones.