Variante Ómicron: la cuarta dosis de la vacuna de Pfizer quintuplica los anticuerpos, según un estudio

En pleno rebrote de casos a nivel mundial por la irrupción de la variante Ómicron, Israel comenzó la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra la enfermedad a trabajadores de la salud que quintuplicaron los anticuerpos contra el virus.

La novedad fue informada por el primer ministro de Israel, Natfali Bennett, quien visitó el hospital Sheba, donde 154 empleados fueron inoculados.

Estos son los tres síntomas de la variante Ómicron que necesitan "ayuda médica urgente"



Variante Ómicron: por qué el Viagra fue fundamental para salvar a una enfermera con Covid-19



En diálogo con la prensa el funcionario advirtió de los preparativos del país ante el crecimiento de los contagios a causa de la cepa descubierta en Sudáfrica.



"Hemos ganado cinco valiosas semanas durante las cuales el Estado de Israel realizó los preparativos necesarios. A lo largo de la visita, hemos visto los preparativos realizados aquí en el hospital, así como en todo Israel, para estar en condiciones de absorber un número muy elevado de pacientes gravemente enfermos por Ómicron", señaló en declaraciones que recoge la agencia AFP.

La novedad fue informada por el primer ministro de Israel, Natfali Bennett, quien visitó el hospital Sheba, donde 154 empleados fueron inoculados.

LAS VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS

"Una semana después de la cuarta dosis sabemos con un grado más alto de certidumbre que es segura", afirmó Bennett desde el Centro Médico Sheba, donde se desarrolla el ensayo clínico.

El primer ministro israelí habló, además, de la alta eficacia de las vacunas contra el coronavirus y resaltó que los vacunados que realicen todos los cuidados preventivos tendrán menos riesgo de enfermarse.

LA SITUACIÓN SANITARIA EN ISRAEL

"Los hospitales y las empresas de servicio médico en todo el país se están preparando tanto para escenarios moderados como severos. Nosotros, el gobierno de Israel, estamos haciendo todo lo posible para cumplir nuestro objetivo de mantener la rutina de la economía israelí en la medida de lo posible", aseguró Bennett.

Israel acumula desde el inicio de la pandemia 1.423.289 casos y 8247 muertes, según el sitio de Worldometers,

En esa línea, aseguró que los más vulnerables son los no vacunados, especialmente los niños y los adultos mayores de 60.

"Hay muchos niños hasta la edad de cinco años que no pueden ser vacunados y niños de 5-12 años, entre los cuales un significativo número de ellos ya ha sido vacunado pero muchos no fueron vacunados o no lo han hecho en forma completa", explicó.

Y añadió: "El segundo grupo afectado está compuesto por adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes. Estamos muy satisfechos de que, transcurridos dos días desde el anuncio de la posibilidad de recibir la cuarta dosis, más de 100.000 israelíes ya se han registrado o han sido vacunados".