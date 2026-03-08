El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció la llegada del ex candidato presidencial y ex canciller uruguayo, Ernesto Talvi, como asesor de su equipo en el Palacio de Hacienda. “Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico”, señaló Caputo en un mensaje de su cuenta en X. Talvi tiene una extensa trayectoria como economista, pero su currículum político se concentra en dos años: entre 2018 y 2020. En 1990 Talvi formó parte del equipo de asesores del presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Ramón Díaz, un liberal designado por el entonces presidente Luis Lacalle Herrera. En 1997 comenzó a desempeñarse como director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), institución a la que estuvo ligado hasta poco antes de las elecciones nacionales de 2019. Siempre vinculado al Partido Colorado, su nombre estuvo arriba de la mesa como posible presidente del Banco Central, en plena crisis económica de 2002, durante el gobierno de Jorge Batlle. En 2018 formó la agrupación “Ciudadanos” con otros dirigentes del Partido Colorado y mostró su aspiración de ser presidente de la República. En agosto de ese año, Talvi lanzó su precandidatura para las elecciones internas de 2019. El economista fue el candidato colorado tras ganar la interna con el 53% de los votos al expresidente Julio María Sanguinetti y al entonces senador José Amorín Batlle. En aquella oportunidad, Talvi se definió como “liberal y progresista” con un discurso de corte liberal, pero aceptando la agenda de nuevos derechos, entre ellos el matrimonio igualitario, a diferencia de otros dirigentes de los partidos tradicionales. El novel dirigente colorado perdió las elecciones nacionales y en el balotaje acompañó la candidatura del nacionalista Luis Lacalle Pou, quien resultó electo presidente. Talvi pudo haber asumido su banca en el Senado, pero prefirió integrar el gobierno, al aceptar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Talvi estuvo al frente de la Cancillería de marzo a julio de 2020, ya que renunció, en forma sorpresiva, luego de varias tensiones y diferencias con el presidente Lacalle Pou y con Sanguinetti, en ese entonces secretario general del Partido Colorado. En su carta de despedida, el ex canciller afirmó que la política “no es lo mío”. “Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo”, escribió Talvi al anunciar su retiro de la política. Luego de su fugaz pasaje por la Cancillería el ex candidato presidencial se radicó en España y retomó su trabajo académico y de consultoría internacional. En los últimos años se desempeñó como investigador principal del Real Instituto El Cano de Madrid, un think tank orientado en el análisis estratégico internacional. A fines de 2025 Talvi se mostró crítico con la gestión de Javier Milei, sobre todo antes del triunfo legislativo de octubre cuando, según el economista, el presidente argentino se encargó de “dinamitar” la coalición política que había respaldado su plan económico. De todas formas, el ex canciller valoró el resultado de las elecciones de medio término que obtuvo La Libertad Avanza, que derivaron en una nueva composición del Congreso. Esto posibilitó restituir alianzas políticas y la confianza en los mercados y la sostenibilidad del programa económico, señaló Talvi en aquella oportunidad.