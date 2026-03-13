La evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi muestra un deterioro en el primer año de gobierno y presenta por primera vez un saldo negativo entre aprobación y desaprobación, según la última encuesta divulgada por Equipos Consultores. El 33% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno, mientras que el 40% la desaprueba. A su vez, el 24 % de los encuestados respondió que ni aprueba ni desaprueba y el 3 % no expresó opinión. Con esos datos, el saldo neto de evaluación, que surge de restar la desaprobación a la aprobación, se ubicó en -7 puntos, lo que configura un escenario en el que las opiniones críticas superan a las positivas. El relevamiento –divulgado anoche en Canal 10- también muestra un aumento sostenido de la desaprobación a lo largo del primer año de gobierno. En abril de 2025, pocos meses después del inicio de la administración, la desaprobación se ubicaba en 14%. Para octubre ya había subido al 32% y en noviembre alcanzó el 36 %. En esa última encuesta, la aprobación y la desaprobación estaban en 36% cada una, lo que dejaba un saldo equilibrado de 0 puntos. La medición más reciente, realizada en febrero de 2026, muestra que la desaprobación volvió a crecer hasta el 40%, lo que llevó el saldo a terreno negativo. El estudio también revela que la evaluación del gobierno está fuertemente asociada a la identificación política de los encuestados. Entre quienes votaron al Frente Amplio (FA), predominan las opiniones positivas. El 61% aprueba la gestión del mandatario y un 13% la desaprueba, mientras que el resto mantiene posiciones intermedias. En cambio, entre quienes votaron por los partidos de la oposición, la evaluación es mayoritariamente negativa. En ese grupo, el 70 % desaprueba la gestión, frente al 11% que la aprueba. Este deterioro del saldo neto se explica, en gran parte, porque los votantes opositores que antes mantenían posiciones intermedias comenzaron a expresar juicios más críticos sobre la gestión. Al comparar con otros mandatarios en el mismo momento de sus administraciones, Orsi presenta un desempeño inferior al de varios presidentes recientes. A un año de gobierno, el nacionalista Luis Lacalle Pou tenía un saldo positivo de +30 puntos, con 54% de aprobación. También registraba saldo positivo el frenteamplista Tabaré Vázquez, con +36% en su primer mandato y +1% en el segundo gobierno. El también frenteamplista José Mujica alcanzaba +31%. De todas maneras, Orsi no es el primer presidente en registrar números negativos a esa altura del período. El colorado Jorge Batlle tenía en febrero de 2001 un saldo de -11 puntos, con 31% de aprobación y 42% de desaprobación. También presentaban saldos negativos el nacionalista Luis Alberto Lacalle Herrera, con -44%, y el colorado Julio María Sanguinetti en su segundo mandato, con -25%. Esta encuesta fue realizada entre el 19 de febrero y el 5 de marzo de 2026 mediante entrevistas presenciales en todo el país a 704 personas, con un margen de error de 3,7%.