Luego de varias idas y venidas, los blancos definieron que impulsarán la creación de una comisión en el Parlamento que investigue los motivos por los cuales el gobierno de Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas. Orsi realizó este anuncio tras reunirse el viernes de mañana con el Consejo de Ministros tras detectar incumplimientos que, según dijo el propio mandatario, afectan garantías y ponen en riesgo el patrimonio del Estado. Una auditoría realizada a Cardama llegó a la conclusión de que el astillero español no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega de las dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, encargadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Tras este anuncio, los blancos quieren conocer en detalle el proceso que llevó adelante el gobierno de Orsi para “boicotear” la compra de las dos patrulleras oceánicas", expresó el senador del Partido Nacional, Martín Lema. El legislador informó que se comunicarán con el resto de los partidos de la oposición -que forman la Coalición Republicana- para resolver si esta comisión se creará en el Senado o en la Cámara de Diputados. Para activar este mecanismo sólo se necesita una mayoría simple la oposición ve con buenos ojos proponerlo en la cámara baja donde donde blancos, colorados y Cabildo Abierto suman 47 de las 99 bancas. Lema planteó que quiere conocer “los verdaderos motivos que llevaron al boicot de esta compra y que fue motivada por mezquindades políticas” y destacó el “modus operandi destructivo” que, según entiende, tiene el gobierno del Frente Amplio y que “compromete los intereses nacionales”. Uno de los primeros cuestionamientos hacia el gobierno provino del senador blanco Javier García, quien fuera ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y protagonista de la compra de estos dos polémicos buques, por un monto superior a los 82 millones de euros. El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, apoyó el cuestionamiento del ex ministro García y adelantó que acudirá a la Justicia para obtener información sobre el asesoramiento jurídico que recibió el gobierno en este tema, una información que el Ministerio de Defensa declaró “reservada”. “Es imposible trabajar sin información, anuncian semejante decisión sin mostrar un solo informe de los tantos que aluden. Si está todo tan claro, ¿por qué esconden tanto?”, criticó Ojeda. Por su parte, Cabildo Abierto se mostró a favor de crear una comisión que investigue el contrato con el astillero español Cardama, pero propuso una mirada más amplia que la que promueve el Partido Nacional (PN): “Si hubo corrupción, se debe ir a fondo, y que termine preso el que sea, del partido que sea”, afirmó el líder de ese sector, el general retirado Guido Manini Ríos. Sostuvo que su partido siempre es partidario de las comisiones investigadoras, pero que Cabildo Abierto solicitará que “se investigue todo, no un pedacito de la historia”. “Si se determinan responsabilidades, que se vaya con todo a fondo, que paguen con lo que sea, con cárcel, con sus recursos, con lo que sea por todo el daño que se le está haciendo hoy al Uruguay y, sobre todo, al prestigio del sistema político”, dijo Manini en declaraciones a Radio Montecarlo.