El Gobierno de Estados Unidos emitió un memorándum dirigido a las universidades con el objetivo de restringir la concesión de determinadas autorizaciones de prácticas laborales para estudiantes internacionales. En paralelo, la administración de Donald Trump advirtió que las casas de estudio que no cumplan con la normativa podrían perder la acreditación para matricular alumnos extranjeros.

El documento fue emitido por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés), que depende de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Qué dice el memorándum de Trump sobre estudiantes extranjeros

Según precisa, el organismo detectó “un aumento de las autorizaciones de Formación Práctica Curricular (CPT) que parecen infringir los requisitos normativos, que solo permite la CPT cuando la formación forma parte integrante de un plan de estudios establecido ”.

El texto agrega que “el incumplimiento de la normativa del SEVP puede dar lugar a que una institución pierda la certificación para matricular a estudiantes extranjeros”.

A raíz de la medida, algunas universidades —entre ellas la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de California en Berkeley— suspendieron temporalmente la tramitación de determinadas solicitudes de permisos de trabajo para estudiantes internacionales. Un portavoz de UCLA indicó que la institución “suspendió determinadas autorizaciones de Formación Práctica Curricular mientras revisa las recientes directrices federales y determina los próximos pasos a seguir”.

presidente Donald Trump Fuente: EPA/UPI / POOL BONNIE CASH / POOL

Por su parte, la oficina de relaciones internacionales de UC Berkeley describió el memorándum del 24 de agosto como un documento de “enfoque más limitado”, “más directo” y con “un contenido de naturaleza más restrictiva” respecto de uno anterior, publicado a mediados de agosto por el Gobierno federal.

La misma oficina señaló que es “poco probable” que tramite ciertas solicitudes de autorización de trabajo “en un futuro próximo” y recomendó a los estudiantes internacionales planificarse en consecuencia.

De todos modos, aclaró que continuará procesando con normalidad el CPT “requerido para la obtención del título” y que retomará la tramitación del CPT vinculado a la investigación de tesis doctorales y de máster. Además, indicó que consultará a expertos jurídicos para desarrollar nuevos procesos ajustados a los requisitos federales .

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, organismo del que depende el ICE, sostuvieron que “no ha cambiado nada en estas normativas”, aunque advirtieron que “las instituciones educativas y las empresas deben considerarse advertidas: bajo la presidencia de Trump, ya no se tolerará el abuso de este generoso sistema”.

Parte de una ofensiva más amplia sobre las universidades

La medida se suma a una serie de acciones del Gobierno de Trump contra las universidades, que incluyeron investigaciones y amenazas de recorte de financiación vinculadas a las protestas a favor de Palestina en rechazo al ataque de Israel a Gaza, las iniciativas de diversidad, los programas climáticos y las políticas sobre personas trans.

Organizaciones de derechos humanos plantearon preocupaciones en materia de libertad de expresión, libertad académica y garantías procesales frente a este tipo de medidas.