Mientras la revisión del T-MEC enfrenta una crisis por el pleito arancelario entre Estados Unidos y Canadá, las exportaciones de México registraron un crecimiento histórico en julio.

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El envío de mercancías al extranjero desde territorio nacional marcó su mayor crecimiento anual desde la pandemia, a unas semanas de que la delegación encabezada por Marcelo Ebrard se reúna en Washington con la Embajada Comercial de Estados Unidos para la cuarta reunión formal de la revisión del acuerdo comercial entre ambas naciones.

De acuerdo con datos del Inegi, las exportaciones totales de bienes se aceleraron 43.74% en comparación con julio del año pasado, su mayor tasa de crecimiento desde el fin de la pandemia en mayo de 2021.

Los datos oficiales muestran que el último crecimiento de esta magnitud antes del rebote de la pandemia se registró en mayo de 2010, tras la crisis financiera de 2009 originada en Estados Unidos y en enero de 1995, después del arranque oficial del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 2024, según datos recopilados por Banco BASE.

El alza fue empujada principalmente por el acelerón de las exportaciones no petroleras, que se ubicó en 45%, mientras que las petroleras acumulan cuatro meses consecutivos en terreno positivo (+6.75%).

¿Luz al final del túnel?

El alza del sector no petrolero fue empujado por el ramo manufacturero nacional, donde los sectores distintos al automotriz tuvieron un incremento de 64.89%, su mayor incremento desde mayo de 2021.

Pero parece que el sector automotriz mexicano también tomó un respiro con un incremento de 2.39% anual en julio, y corrigiendo el rumbo particularmente hacia Estados Unidos, donde los envíos se aceleraron 3.7%.

El mercado estadounidense representa aproximadamente 80% de las exportaciones automotrices que hace México.

Acumulado del año

En medio de la turbulencia desatada por la guerra arancelaria de Trump y la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), en los primeros siete meses del año, las exportaciones mexicanas crecieron 27.68% anual, el mejor avance desde 2010, después de la crisis financiera de 2009 y el tercero más alto desde la primera versión del acuerdo comercial norteamericano.

De nueva cuenta, el motor exportador mexicano es el sector manufacturero no automotriz, que registra un alza de 42.16% anual, mientras que el automotriz logró avanzar 1.2%, pese a los aranceles de 25% aplicados por la administración Trump.

El sector manufacturero no automotriz ha ganado terreno entre las exportaciones mexicanas al avanzar prácticamente siete puntos porcentuales, y representar 68.44% del total, lo que se compara con 61.4% del año pasado.

La recomposición del mercado mexicano es consecuencia de un incremento en los envíos de equipo de cómputo, ante la elevada demanda para la construcción de centros de datos en Estados Unidos, dice Banco BASE.