Steelgran Componentes S.A., una empresa con más de dos décadas de historia en Granada, anunció el cierre definitivo de su planta en Pulianas, dejando sin trabajo a cerca de 50 empleados.

La sociedad anónima fue constituida el 20 de septiembre de 2005 y se dedicaba principalmente a la transformación de acero inoxidable y la fabricación de campanas extractoras para cocinas.

Por qué cerró la conocida fábrica metalúrgica

Ubicada en la Carretera de Pulianas Km 6, en el área metropolitana de Granada, se convirtió en una de las referencias de la industria del sector metalúrgico.

La empresa, que contaba con 50 empleados según datos mercantiles, ha confirmado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.

Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas Sindicato CCOO

La producción se detuvo a finales del año pasado y el cierre definitivo fue en marzo de 2026 . Según información disponible, la decisión se enmarca en un traslado de la producción a Portugal, tras la venta de la compañía por Teka a un grupo chino en 2024.

Qué pasará con los trabajadores tras el cierre

Ante el anuncio del ERE, el comité de empresa, presidido por CCOO, logró un acuerdo en el acto de conciliación previo a la huelga. Los casi 50 trabajadores percibirán indemnizaciones de 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, tal como establece el convenio colectivo.

El beneficio se aplicará a toda la plantilla, independientemente de su antigüedad. Justamente, en asamblea, los trabajadores ratificaron el acuerdo con 43 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención (46 participantes de 49).

El presidente del comité, Javier Trapero (CCOO), valoró positivamente el pacto porque “evita la huelga” y garantiza “la paz social” durante las últimas semanas de actividad. Además, se reconoció la antigüedad real de algunos empleados, evitando posibles litigios judiciales.

Otro logro destacado es que los trabajadores con al menos 6 años de antigüedad podrán optar a un plan de recolocación a través de una agencia externa o recibir un complemento indemnizatorio de 4.000 euros. Muchos de los afectados tienen más de 25 años de antigüedad y rondan los 50 años de edad, lo que complica su reinserción laboral.