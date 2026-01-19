ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Captura de imágenes áreas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España. EFE/ Captura de vídeo de la Guardia Civil // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Los trenes de alta velocidad implicados en el accidente de Adamuz (Córdoba) son dos de los modelos más avanzados del mercado ferroviario europeo. El siniestro involucró al Frecciarossa 1000 de Iryo y al Alvia S120 de Renfe, con un balance de 39 fallecidos y más de 150 heridos.

Ambos convoyes cuentan con tecnologías de última generación y operan habitualmente en servicios comerciales. La investigación oficial analiza ahora las causas del descarrilamiento y la posterior colisión.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19/01/2026.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes, en Adamuz (Córdoba), donde se ha producido la tragedia ferroviaria. Sánchez ha asegurado este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos.

El Frecciarossa 1000 de Iryo: velocidad máxima de 400 km/h

El tren de Iryo siniestrado es el ETR 1000, también conocido como Frecciarossa 1000. Fue fabricado por el consorcio Hitachi-Bombardier, actualmente integrado en el grupo Alstom.

Según la compañía operadora, se trata del tren “más rápido, moderno y sostenible de Europa”. Puede circular a una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora.

Trenitalia, accionista de control de Iryo en España, utiliza este mismo modelo en Italia. El Frecciarossa 1000 tiene una capacidad máxima de 461 pasajeros y puede circular por todas las redes europeas de alta velocidad.

Iryo destaca en su web que el tren es “el mejor del mercado”, gracias a la combinación de innovación y tecnologías avanzadas de propulsión y control. Cuenta con 16 motores distribuidos en todos los vagones, lo que permite aprovechar al máximo la adherencia a los raíles.

El Alvia S120 de Renfe: adaptación entre alta velocidad y ancho ibérico

El segundo tren implicado es el Alvia de Renfe, de la serie 120. Fue fabricado por CAF y Alstom y comenzó a operar el 17 de mayo de 2006.

Este tren autopropulsado incorpora un sistema de rodadura desplazable basado en los ‘bogies’ Brava. Esta tecnología permite circular tanto por líneas de alta velocidad como por vías de ancho ibérico.

El cambio de ancho se realiza en apenas tres segundos. Esta característica convierte al S120 en un modelo clave para conexiones mixtas dentro de la red ferroviaria española.

Las plazas del tren de la serie 120 se distribuyen en cuatro coches. Los dos primeros corresponden a clase preferente y los dos últimos a clase turista.

Qué se sabe del descarrilamiento y la colisión en Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) abrió un expediente para esclarecer lo ocurrido. Según las primeras pesquisas, los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron en la entrada de la estación de Adamuz.

ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España.

Tras el descarrilamiento, los vagones invadieron la vía paralela. En ese momento, el tren Alvia de Renfe circulaba en sentido contrario.

La CIAF detalla que la cabeza del Alvia colisionó con los vagones descarrilados a las 19:45. Como consecuencia, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros junto a la vía.

El expediente señala que han fallecido 39 personas y que hay 152 heridos. De ellos, 123 presentan lesiones leves y 29 se encuentran graves.

Un equipo investigador de la CIAF se desplazó al lugar del accidente la misma noche del suceso. El organismo aclara que la información recopilada no es definitiva y puede actualizarse.

Las víctimas, familiares y otros afectados disponen de 21 días naturales para registrarse y acceder a información sobre la investigación. El formulario está disponible en la página web de Transportes.