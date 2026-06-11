Oficial | El Gobierno no podrá reclamarte estas deudas si pasan cuatro años: quiénes dejan de pagar automáticamente

Hacienda tiene como principal función recaudar impuestos para financiar servicios públicos. Por eso, la Administración tributaria persigue las deudas de los contribuyentes y reclama las cantidades pendientes para regularizar la situación fiscal de cada ciudadano.

Sin embargo, la Ley General Tributaria establece un límite temporal para reclamar esas deudas. Cuando se cumple el plazo de prescripción, Hacienda pierde el derecho a exigir el pago y el contribuyente deja de responder por esas cantidades pendientes.

La normativa recoge que, una vez transcurrido ese periodo sin actuaciones válidas por parte de la Administración, “la prescripción ganada extingue la deuda tributaria”. Esto significa que Hacienda ya no puede cobrar esa deuda porque ha prescrito legalmente.

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Hacienda no podrá reclamar estas deudas después de cuatro años

La Ley General Tributaria señala en su artículo 66 que prescriben en un plazo de cuatro años el “derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación”.

Además, también prescribe su derecho “para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas”. Este plazo afecta tanto a las deudas fijadas por Hacienda como a aquellas declaradas directamente por el contribuyente.

En consecuencia, si Hacienda no actúa dentro de esos cuatro años y no logra interrumpir el plazo legal, el ciudadano quedará liberado de pagar esa deuda tributaria.

La normativa diferencia además entre el plazo para fijar deudas y el plazo para exigir su pago. Aunque ambos tienen una duración de cuatro años, el momento desde el que empiezan a contarse cambia según cada situación fiscal.

Cuándo empieza a contar el plazo de prescripción de Hacienda

El plazo de prescripción para fijar deudas comienza “desde el día siguiente al final del plazo de presentación voluntaria de las declaraciones”.

Por otro lado, el plazo para exigir el pago de deudas empieza “desde el día siguiente al final del plazo del pago voluntario de las declaraciones”. Si el contribuyente presenta la declaración fuera de plazo, el cómputo cambia automáticamente.

En esos casos, la normativa establece que el tiempo de prescripción empieza “desde el día siguiente de la presentación”. Ese detalle es clave porque modifica la fecha exacta desde la que Hacienda puede reclamar el dinero.

La legislación tributaria también aclara que el plazo no siempre avanza de forma lineal. La Agencia Tributaria dispone de distintos mecanismos legales para detener el contador y volver a iniciar el cómputo.

En qué casos Hacienda puede interrumpir el plazo de prescripción

La Ley General Tributaria recoge diferentes situaciones en las que Hacienda puede paralizar el plazo de prescripción. En el caso de las deudas tributarias, el contador se detiene con actuaciones para “reconocer, regularizar, comprobar, inspeccionar, asegurar y liquidar impuestos”.

También se interrumpe tras la presentación de recursos o reclamaciones y por “cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria”.

Cuando Hacienda busca exigir el pago de una deuda, el plazo puede frenarse mediante acciones dirigidas a recuperar el dinero, reclamaciones judiciales, declaraciones de concurso o actuaciones civiles y penales vinculadas al cobro.

La consecuencia más importante es que, en casi todos los casos, el contador vuelve a cero y comienzan a contarse otros cuatro años completos. Solo existe una excepción: cuando los recursos, reclamaciones o concursos no son confirmados por una resolución judicial.

Qué ocurre cuando la deuda con Hacienda prescribe

Oficial | El Gobierno no podrá reclamarte estas deudas si pasan cuatro años: quiénes dejan de pagar automáticamente (Imagen: archivo)

Cuando el plazo de prescripción se cumple completamente y Hacienda no logró cobrar la deuda, el contribuyente deja de tener obligación de pago.

La Ley General Tributaria establece de forma expresa que “la prescripción ganada extingue la deuda tributaria”. Por lo tanto, la Administración pierde definitivamente el derecho a reclamar ese dinero.

Además, la normativa aclara que la prescripción se aplica “de oficio”. Esto significa que el ciudadano no necesita reclamar ni iniciar ningún procedimiento específico para beneficiarse de esa extinción.

Incluso la ley añade que se aplicará “incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario”.