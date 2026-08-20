Una réplica de magnitud 4,2 se registró este jueves en la región de Ayacucho, en el sur de Perú, tres horas y media después del terremoto de magnitud 7,2 que había sacudido esa zona del país. Por el momento, las autoridades informaron que hay dos personas afectadas y daños en viviendas e infraestructura, aunque no se reportaron consecuencias de gravedad.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que la réplica ocurrió a las 16:30 hora local (21:30 GMT), con epicentro a 28 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en Ayacucho, y a una profundidad de 108 kilómetros.

El terremoto principal se había registrado a las 13:00 hora local, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora y a la misma profundidad.

El sismo de 7,2 fue percibido como fuerte en nueve distritos cercanos al epicentro y también se sintió en otras regiones del país, incluida Lima. Según los especialistas, la gran profundidad a la que se originó contribuyó a que el movimiento se percibiera en una amplia zona, pero limitó sus efectos.

Terremoto en Perú: qué daños se reportaron

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó que hasta el momento hay dos personas afectadas, que resultaron lesionadas mientras evacuaban la zona donde se encontraban.

En Coracora también se registraron daños en cinco instituciones educativas y derrumbes en un cerro de esa localidad y otro en Chancas. En Puquio fueron afectadas ocho viviendas, mientras que en Ayacucho se reportaron daños en tres instituciones sanitarias. En Puyo, en tanto, se contabilizaron doce viviendas afectadas y un centro de salud.

Además, las autoridades informaron sobre daños en dos viviendas y una institución educativa de San Pedro, y en una institución educativa de Cotaruse. La evaluación de los daños continúa en otras localidades, entre ellas Upahuacho.

En la vecina región del Cusco también se reportaron afectaciones en el Hospital Regional y el Palacio del Poder Judicial.

“Es lo que tenemos, hasta ahora son informaciones preliminares que se tienen que validar, y a medida que esto va pasando seguramente va a ir llegando más información”, señaló Vásquez.

El funcionario explicó que las autoridades mantienen un “monitoreo permanente” de la situación y continúan recibiendo información de las zonas afectadas.

Qué dijeron las autoridades sobre el terremoto

Vásquez remarcó que, hasta el momento, “no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo” y señaló que las autoridades esperan contar con “una data más real” a medida que avance la evaluación.

El jefe del Indeci también pidió a la población informarse a través de los canales oficiales. Según explicó, en redes sociales circularon imágenes que no correspondían al terremoto registrado este jueves.

“En redes han salido algunas fotografías que no corresponden”, advirtió, y pidió que la ciudadanía “se guíe por los canales oficiales”.

Mientras continúa el relevamiento de los daños, la réplica de 4,2 registrada durante la tarde volvió a poner bajo atención a la zona de Ayacucho, donde las autoridades mantienen el monitoreo de la situación.