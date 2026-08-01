El pequeño pueblo de Arenillas, situado en la provincia de Soria (Castilla y León), se encuentra en la búsqueda de familias que deseen trasladarse y revitalizar la comunidad. En compensación, se brinda vivienda sin costo alguno, empleo garantizado y acceso a un entorno natural excepcional entre las montañas del interior de España.

Así, las familias tendrán la oportunidad de despertar cada mañana rodeadas de paisajes montañosos, con una casa completamente rehabilitada sin abonar alquiler y empleo estable garantizado.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado. Foto: Ayuntamiento de Soria

Así es la localidad española que brinda vivienda gratuita y empleo.

Con apenas 40 habitantes censados, Arenillas ilustra los retos que enfrenta la España rural. Durante años, la despoblación ha sido una preocupación constante: los jóvenes abandonan el pueblo en busca de mejores oportunidades, mientras la comunidad se esfuerza por mantener su actividad a lo largo del año.

No obstante, el ayuntamiento junto con la Asociación Cultural de Arenillas han resuelto actuar. Después de haber rehabilitado siete viviendas en años recientes, ahora ofrecen una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada. Su propósito es evidente: atraer residentes estables, especialmente familias con hijos en edad escolar, para asegurar el futuro del pueblo.

Oportunidad de vivir en Soria: empleo, vivienda y comunidad

La opción presentada resulta excepcional y trasciende la mera gratuidad de una vivienda. Todo ello se sitúa en un entorno natural excepcional, entre las montañas y valles de Soria, idóneo para aquellos que anhelan una vida más apacible, sostenible y distanciada de la presión urbana.

Además de la vivienda rehabilitada (sin costos por alquiler), la familia seleccionada disfrutará de:

Empleo estable como albañil : corresponde a un cargo de mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales. Se trata de un trabajo fijo que satisface necesidades reales del patrimonio rural, otorgando ingresos seguros.

: corresponde a un cargo de mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales. Se trata de un trabajo fijo que satisface necesidades reales del patrimonio rural, otorgando ingresos seguros. Gestión del bar social o centro social : no es obligatoria, pero representa una oportunidad notable para integrarse en la comunidad. Este espacio opera como un punto de encuentro para vecinos, celebraciones y actividades culturales y se presenta como un complemento al salario de albañil.

: no es obligatoria, pero representa una oportunidad notable para integrarse en la comunidad. Este espacio opera como un punto de encuentro para vecinos, celebraciones y actividades culturales y se presenta como un complemento al salario de albañil. Transporte escolar gratuito : los niños podrán asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a tan solo 20 km, sin costo alguno gracias a la administración de la Junta de Castilla y León.

: los niños podrán asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a tan solo 20 km, sin costo alguno gracias a la administración de la Junta de Castilla y León. Conexión a internet mejorada: esencial para quienes deseen combinar la labor local con alguna actividad de teletrabajo.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado. Ayuntamiento de Soria

Oportunidad única para familias en busca de un cambio de vida

La iniciativa está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar. No buscan turistas temporales ni personas solas, sino residentes permanentes que se comprometan a largo plazo y contribuyan a la vida del pueblo.

Familias de toda España e incluso del extranjero (incluyendo América Latina) han mostrado interés. Esto demuestra el enorme atractivo de vivir sin coste alguno en un entorno montañoso con trabajo asegurado.

El ayuntamiento prioriza perfiles motivados por un cambio real de vida, con deseos de formar parte de la comunidad y ayudar a mantener vivo el espíritu rural.

De acuerdo a EFE, en menos de una semana desde que se lanzó la oferta, ya se recibieron más de 100 solicitudes (y en semanas posteriores se reportaron miles de correos y formularios).

Guía paso a paso para postularse

Se sugiere actuar con celeridad en las gestiones, dado que el interés es considerable. El procedimiento es claro y directo:

Comuníquese con el Ayuntamiento de Arenillas mediante su página web oficial, teléfono o correo electrónico (los datos se encuentran actualizados en el sitio municipal o en portales de noticias locales). Formule una solicitud precisa que explique su situación familiar, motivos y experiencia (particularmente en albañilería o gestión de espacios comunitarios). El ayuntamiento procederá a evaluar las candidaturas, priorizando el compromiso a largo plazo y la inclusión de menores.

No existe un plazo fijo establecido para la presentación de las informaciones, pero se aconseja actuar cuanto antes.

Interés masivo por la propuesta de Arenillas: un nuevo hogar

El ayuntamiento de Arenillas espera atraer un perfil diverso de familias que deseen establecerse y ser parte de iniciativas locales, fortaleciendo los lazos comunitarios y culturales.La comunidad organiza eventos y actividades culturales para los nuevos habitantes, buscando promover un ambiente acogedor y activo que reanime al pueblo y fomente un desarrollo sostenible.