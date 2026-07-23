Se viene un diluvio histórico con tormentas por 96 horas: intensas lluvias y ráfagas de viento de más 80 kilómetros por hora.

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) pronosticó una seguidilla de tormentas severas para Río Grande do Sul, con lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Según el informe oficial de la Defensa Civil estadual, el fenómeno se originó por el avance de un ciclón extratropical combinado con una frente fría sobre el sur de Brasil, lo que generó condiciones favorables para la formación de tornados aislados en algunas zonas del estado.

Cómo estará el clima en Río Grande do Sul, según INMET y Defensa Civil

Las primeras lluvias afectaron inicialmente la región de Fronteira Oeste, Campanha y la zona sur del estado, para luego extenderse hacia el resto del territorio gaúcho a medida que avanzó el sistema.

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) pronosticó una seguidilla de tormentas severas para Río Grande do Sul, EFE

El tramo de mayor intensidad se concentró entre la noche del viernes y el sábado, considerado el día más crítico del episodio, con tormentas eléctricas, granizo aislado y ráfagas que en algunos municipios superaron los 90 km/h.

Zonas más afectadas por las tormentas en Río Grande do Sul

La Región Metropolitana de Porto Alegre, el Nordeste Rio-grandense, el Centro Oriental y el Noroeste Rio-grandense fueron las áreas bajo mayor atención, con avisos que también alcanzaron sectores de Santa Catarina y Paraná.

El organismo señaló riesgo de caída de árboles, interrupciones en el suministro eléctrico, daños en cultivos y anegamientos en zonas bajas.

Recomendaciones de INMET y Defensa Civil ante las tormentas

Frente a este escenario, los organismos oficiales recomiendan:

No refugiarse debajo de árboles durante las ráfagas de viento.

Evitar estacionar cerca de carteles, torres o estructuras metálicas.

Desconectar los aparatos electrónicos durante las tormentas más intensas.

No cruzar calles o zonas anegadas.

Seguir los avisos oficiales de los organismos de meteorología y Defensa Civil.

Qué significan los niveles de alerta de INMET

INMET clasifica sus avisos en dos niveles principales: Peligro Potencial, para fenómenos que podrían generar complicaciones puntuales, y Peligro, para situaciones con mayor riesgo de daños materiales o afectación directa a la población.

Cómo seguirá el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina continuará de la siguiente manera: