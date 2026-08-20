La tercera semana de agosto finalizará en medio de algunas alertas meteorológicas para los habitantes de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el avance de una serie de fenómenos que se combinarán y provocarán intensas lluvias hacia el cierre del penúltimo fin de semana del mes .

Las precipitaciones por las que advierte el organismo gubernamental podrían provocar acumulados diarios de 150 mm y estar acompañados no solo de fuertes ráfagas de viento sino también de posible caída de granizo en distintos estados.

Cuáles son los fenómenos que provocarán lluvias intensas a partir del viernes

A partir del viernes 21 de agosto y durante el penúltimo fin de semana del mes, se esperan intensas lluvias en distintos estados de la República Mexicana.

En este aspecto, los fenómenos que impulsarán estas condiciones son:

El monzón mexicano sobre el noroeste de México

Canales de baja presión en el interior de la República Mexicana aunados a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Divergencia en altura.

El pronóstico de precipitación total acumulada que rige en México hasta el 25 de agosto. (Fuente: SMN de México) SMN de México

El SMN pronostica lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 30) a la península de Yucatán y su desplazamiento sobre los estados que comprenden dicha región.

Cómo estará el tiempo el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto

Durante el penúltimo fin de semana del octavo mes del año, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Viernes 21 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (noroeste y oeste), Nayarit (norte, centro y sur) y Jalisco (centro y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (este), Michoacán (oeste) y Guanajuato (centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Sonora (norte y sureste), Zacatecas (sur), Guerrero (centro y oeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (noreste y suroeste) y Chiapas (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Sábado 22 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Chihuahua (suroeste) y Nayarit (noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Durango (oeste), Jalisco (sur y oeste), Colima, Michoacán (oeste y centro), Guerrero (este), Veracruz (sur), Oaxaca (suroeste), Chiapas (sur y este), Campeche (centro y sur) y Yucatán (centro y oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Estado de México (suroeste), Tabasco (este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Domingo 23 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sinaloa (norte y centro), Jalisco (suroeste), Guerrero (sureste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango (noroeste), Nayarit (centro), Colima, Michoacán (centro), Chiapas (suroeste y este) y Campeche (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (centro), Puebla (noreste), Veracruz (sur) y Oaxaca (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Sinaloa.