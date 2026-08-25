Ricardo Darín arrasa el teatro con Escenas de la vida conyugal: la obra vuelve con nuevas funciones

Escenas de la vida conyugal ya está confirmada desde el 3 al 13 de septiembre en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, España.

Según la sinopsis de la obra, Ricardo Darín y Andrea Pietra representan a Juan y Marina, una pareja que viven momentos clave en su matrimonio.

El éxito de Escenas de la vida conyugal

Esta versión superó las 700 funciones con más de 750.000 espectadores a lo largo de sus temporadas y giras en España, Argentina, Uruguay, Chile y Perú con numerosas funciones agotadas.

Ricardo Darín y Andrea al teatro español el clásico de Escenas de la vida conyugal. notimerica

La historia sigue a Juan y Mariana, una pareja que repasa distintas etapas de su relación: el matrimonio, las crisis, la separación y el vínculo que continúa incluso después del divorcio.

La obra explora temas universales como el amor, la rutina, la convivencia, los conflictos de pareja y el paso del tiempo.

Reconocimientos que tuvo la obra

La versión teatral de Escenas de la vida conyugal dirigida por Norma Aleandro y protagonizada por Ricardo Darín tuvo un importante reconocimiento de la crítica, especialmente durante la temporada 2015 cuando compartía elenco con Érica Rivas .

Cabe destacar que Andrea Pietra se incorporó posteriormente y fue parte de las exitosas giras nacionales e internacionales.

La obra obtuvo 4 Premios Estrella de Mar, uno de los máximos galardones del teatro argentino:

Mejor Dirección (Norma Aleandro).

Mejor Comedia Dramática.

Mejor Actuación Protagónica Masculina en Comedia Dramática (Ricardo Darín).

Mejor Actuación Protagónica Femenina en Comedia Dramática (Érica Rivas).

En resumen, Escenas de la vida conyugal es una obra muy recomendable incluso para quienes no suelen ir al teatro, porque aborda situaciones humanas y de pareja con gran profundidad, humor e inteligencia, manteniendo la esencia de su historia original.