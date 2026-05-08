La Ciudad de Buenos Aires reactivó una de las obras culturales más importantes de los últimos años con la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón. El proyecto, que había quedado postergado durante más de 15 años, busca modernizar por completo el espacio académico y posicionarlo entre los centros artísticos más destacados del mundo. La nueva sede del ISA se construirá en la Plaza del Vaticano, junto al Teatro Colón, y abarcará más de 3.000 metros cuadrados distribuidos entre planta baja y tres subsuelos. La obra apunta a centralizar toda la formación académica y artística en un único edificio moderno. Actualmente, la institución funciona en una sede alquilada sobre avenida Corrientes, por lo que el nuevo espacio también permitirá reducir costos operativos. Desde el Gobierno porteño señalaron que el objetivo es que el ciclo lectivo 2027 ya pueda desarrollarse íntegramente en el nuevo edificio, considerado uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la Ciudad. El proyecto contempla una intervención integral de la Plaza Vaticano con un diseño arquitectónico enfocado en modernidad y sostenibilidad. El edificio tendrá acceso independiente sobre la calle Viamonte, entre Cerrito y Libertad. La nueva sede contará con salas de ensayo para ballet, música y canto, además de una gran sala multipropósito, áreas administrativas, vestuarios, sanitarios y depósitos. También se incorporará una cubierta verde y nuevos espacios de encuentro para docentes, alumnos y artistas. Además, se realizará la puesta en valor del histórico patio inglés del Teatro Colón, diseñado para aportar ventilación y luz natural a los niveles subterráneos del edificio. En referencia a las obras que están llevándose a cabo, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: “Queremos que la Ciudad vuelva a ser un espacio de referencia para la experimentación y la producción creativa, y el nuevo edificio del ISA va en ese sentido, y se suma a las grandes obras, como las de la Casa de la Cultura y las del Centro Cultural General San Martín”, señaló.