La reducción de la jornada laboral se convirtió en uno de los temas más debatidos en distintos países, entre los que se destaca México.

Mientras algunas naciones analizan cambios para disminuir las horas de trabajo, otras ya cuentan desde hace años con límites más estrictos y beneficios adicionales para los empleados.

La normativa establece que cualquier tiempo trabajado por encima de ese máximo debe considerarse hora extraordinaria y pagarse con un recargo adicional. (Foto: Archivo) ChatGPT + Canva

Ese es el caso de Rusia, donde la legislación laboral establece que la jornada ordinaria no puede superar las 40 horas semanales y contempla un esquema de vacaciones pagadas que garantiza casi un mes de descanso al año para los trabajadores.

Rusia tiene una jornada laboral máxima de 40 horas semanales

A diferencia de México, donde el Gobierno proyecta una reducción gradual de la semana laboral entre 2027 y 2030, en Rusia el límite de 40 horas ya está contemplado en el Código Laboral.

La normativa establece que cualquier tiempo trabajado por encima de ese máximo debe considerarse hora extraordinaria y pagarse con un recargo adicional.

Además, existen jornadas reducidas para determinados grupos de trabajadores con el objetivo de proteger su salud y bienestar.

Entre ellos se encuentran:

Menores de 16 años: hasta 24 horas semanales .

Jóvenes de 16 a 18 años: hasta 35 horas semanales .

Personas con discapacidad: hasta 35 horas semanales .

Trabajadores en actividades riesgosas: hasta 36 horas semanales.

Los trabajadores rusos reciben 28 días de vacaciones pagadas

Otro de los aspectos que diferencia al sistema laboral ruso es la cantidad de días de descanso anual garantizados por ley.

La legislación concede 28 días de vacaciones pagadas por año a los trabajadores que hayan completado seis meses de servicio continuo en una empresa.

Este beneficio forma parte de una política orientada a favorecer el equilibrio entre la vida laboral y personal, una cuestión que también aparece en el centro del debate en otros países.

Además, algunos empleados pueden acceder a días de descanso adicionales según el tipo de actividad que desempeñan o las condiciones en las que trabajan.

Qué beneficios laborales adicionales contempla la legislación rusa

El Código Laboral ruso prevé descansos extra para trabajadores que desarrollan tareas en contextos especialmente exigentes.

Entre los beneficiarios se encuentran quienes trabajan en:

Zonas de clima extremo.

Actividades peligrosas.

Condiciones laborales difíciles.

Entornos con alto desgaste físico.

La cantidad de días adicionales no es igual para todos los casos, ya que depende de la categoría laboral y de las características específicas de cada actividad.