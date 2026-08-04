En la isla griega de Syros, ubicada en el mar Egeo dentro del archipiélago de las Cícladas, un refugio de animales busca personas dispuestas a ayudar con el cuidado de felinos rescatados y callejeros. La convocatoria, impulsada por la organización Syros Cats, se presenta como una oportunidad de intercambio cultural y solidario en un entorno natural privilegiado.

Quienes se sumen podrán vivir una experiencia única combinando trabajo con animales y tiempo libre para explorar playas, pueblos tradicionales y la arquitectura neoclásica de Ermúpoli. Las inscripciones para 2027 se abrirán próximamente, atrayendo el interés de amantes de los gatos de distintos países que buscan una estadía significativa lejos del turismo masivo.

Buscan voluntarios para vivir en playas paradisíacas y solo deben cuidar gatos: ofrece casa gratis, desayuno y cinco horas de trabajo diarias syroscats.com

Qué beneficios ofrece el programa de voluntarios para cuidar gatos en Syros

Syros Cats brinda a los seleccionados alojamiento gratuito en una habitación privada dentro de una vivienda compartida, desayuno todos los días y cobertura de servicios básicos como electricidad, agua y WiFi.

A cambio, los participantes deben cumplir cinco horas de trabajo diarias, cinco días a la semana, con un día libre semanal. El resto del tiempo queda libre para recorrer la isla, disfrutar de la gastronomía local o descansar. Según el sitio oficial syroscats.com, no se trata de un empleo remunerado, sino de un voluntariado genuino orientado al bienestar animal.

Tareas diarias y compromiso de trabajo en el refugio de gatos

Las jornadas suelen comenzar a las 8:00 y terminar a las 13:00. Incluyen alimentar a los gatos (tanto los de necesidades especiales como los callejeros y de playa), limpiar jaulas, bandejas de arena y espacios comunes, administrar medicación básica, socializar gatitos para facilitar su adopción y colaborar en programas de captura, esterilización y devolución (TNR).

También hay tareas de mantenimiento, jardinería y apoyo en visitas al veterinario. El trabajo es físico: implica levantar bolsas de 15 kg, limpiar en espacios reducidos y moverse por terreno irregular. La organización enfatiza que hay que estar dispuesto a “ensuciarse las manos” antes de los momentos de caricias.

Requisitos para postularse como voluntario en la isla de Syros

Buscan personas mayores de edad, preferentemente mayores de 25 años, en buena condición física, maduras, independientes y con experiencia laboral previa. Se requiere nivel básico o intermedio de inglés, comodidad con el contacto diario con gatos y capacidad para convivir en un entorno multicultural.

Buscan voluntarios para vivir en playas paradisíacas y solo deben cuidar gatos: ofrece casa gratis, desayuno y cinco horas de trabajo diarias syroscats.com

Aceptan singles o parejas, pero no niños ni mascotas. Los voluntarios deben costear su viaje, las comidas principales (almuerzo y cena) y un seguro de viaje. Para no europeos rigen las normas Schengen (máximo 90 días en 180). Priorizan a quienes tienen experiencia en rescate animal, enfermería veterinaria o pueden quedarse más de un mes.

Cómo y cuándo inscribirse para el voluntariado 2027

Las postulaciones para 2026 ya cerraron. Las de 2027 se abrirán en septiembre de 2026 exclusivamente a través del formulario oficial en syroscats.com/volunteering. Habrá que indicar fechas deseadas, resumir experiencia laboral y responder preguntas específicas sobre cuidado de gatos, TNR, trabajo en equipo y conducción.

Las plazas son limitadas (alrededor de cuatro voluntarios simultáneos) y reciben muchas solicitudes. Syros Cats es una charity registrada en el Reino Unido (n.º 1207145) con sede operativa en Kini, Syros. Se recomienda seguir su web y redes oficiales (@syroscats) para no perder la apertura de la convocatoria.