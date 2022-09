Quién es Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana y probable primera premier mujer

Giorgia Meloni, de 45 años, es la probable primera premier mujer italiana de la historia. Su partido Fratelli d´Italia (Hermanos de Italia) se impuso con el 25,93% y la coalición de derecha italiana se posicionó con el 42,73% de los votos. Los sondeos la perfilaban como una de las candidatas favoritas del país tras la renuncia de Mario Draghi, ocurrida a fines de julio.

Desde febrero de 2021 todos los partidos -menos Fratelli d´Italia (Hermanos de Italia)- apoyaba al Gobierno de Draghi, quien aún mantiene su cargo para la "administración corriente" del Estado italiano hasta que se realice la jura del nuevo Ejecutivo. La nueva primera ministra tiene a Matteo Salvini (jefe de La Liga) y Silvio Berlusconi (Forza Italia) como socios políticos y era crítica del funcionario saliente.

Meloni encabezaba todas las encuestas y su objetivo era consolidarse con sus aliados político y así alcanzar una mayoría simple de las bancas que le permita mostrarse ante el presidente italiano, Sergio Mattarella, con el apoyo político suficiente armar un nuevo Gobierno.

"Escribamos la historia juntos", había publicado la nueva ministras en sus redes sociales este domingo. En estas elecciones, el pueblo italiano eligió 400 diputados y 200 senadores para renovar ambas Cámaras del Parlamento. El nuevo legislativo tendrá una duración de cinco años.

Para los comicios celebrados este domingo se encontraban 46.127.514 ciudadanos habilitados a votar, repartidos en más de 61.000 mesas. En el exterior eran 4.741.790, de los cuales casi 756.000 residían en la Argentina.

Tras conocer los primeros resultados, Meloni se expresó en sus redes sociales: "Esta victoria está dedicada a todos los militantes, gerentes, seguidores y cada persona que, en estos años, ha contribuido a la realización de nuestro sueño, ofreciendo alma y corazón espontánea y desinteresadamente" .

"A quienes, a pesar de las dificultades y los momentos más complejos, han permanecido en su lugar, con convicción y generosidad. Pero, sobre todo, está dedicado a aquellos que creen y siempre han creído en nosotros. No traicionaremos tu confianza. Estamos listos para levantar a Italia" , concluyó la presidenta del partido Hermanos de Italia.

La coalición de derechas que integró Giorgia Meloni obtuvo hasta el momento más del 40% de los votos.

Quién es Giorgia Meloni, la nueva primera ministra de la historia en Italia

Meloni nació el 15 de enero de 1977 en Roma, Italia. De profesión periodista, se interesó por la política desde muy joven. Con 15 años ya era activista y empezó a militar en el Fronte della Gioventú (Frente de la Juventud), que correspondía al Movimiento Social Italiano, uno de los espacios herederos del Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini.

Su militancia juvenil fue en partidos de la derecha posfascista. La "Le Pen" italiana fue la presidenta adjunta más joven de la Cámara baja. A los 31 ya era ministra de Política Juvenil de Silvio Berlusconi (uno de sus mentores), cargo que ocupó desde el 2008 hasta el 2011. Al año siguiente fundó junto Ignazio La Russa y Guido Crosetto su propio partido: Fratelli d' Italia, hermanos de Italia.

Giorgía Meloni comenzó a militar en grupo de extrema derecha cuando tenía 15 años.

Antes de ingresar a la Cámara baja, trabajó de niñera y moza, y fue líder del movimiento estudiantil Azione Studentesca, que tenía una impronta de de extrema derecha y religiosa . En el 2006 obtuvo su credencial de periodista, tuvo a su primera hija y la eligieron como diputada y vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Italia.

"Dios, patria y familia" es el lema fascista que el partido de ultraderecha - conducido por la nueva primera ministra- utilizó para esta elecciones. Es uno de los pilares de su discursos anti migraciones, anti europeos y xenófobos que expone ante el público Meloni.

El Gobierno de Draghi duró 18 meses y Giorgia Meloni se opuso desde el primer momento. Al economista le tocó gobernar en medio de la pandemia de de coronavirus (Italia fue uno de los países más golpeados) y la Guerra de Rusia-Ucrania.

Giorgia Meloni junto a sus aliados políticos, Matteo Salvino y Silvio Berlusconi. (Reuters).

En uno de sus discursos dados en Marbella, España, la nueva funcionaria expresó: "Sí a la familia natural, no a los los 'lobbies' LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista". Este discurso xenófobo y discriminatorio no es repudiado por su electorado.

Según las últimas encuentras, la nueva primera ministra tuvo un saltó de popularidad del 4% al 24%. y mencionaban que se llevaría la victoria con un 48% de los votos.

En las últimas elecciones, fue la única que hizo frente a Draghi y se declaró como admiradora del expresidente estadounidense Donald Trump y del premier húngaro Vicktor Orbán. Además, la biografía de la política es best seller.