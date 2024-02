Quién era Alexei Navalny, de qué murió y cómo era la tétrica cárcel en el Ártico en la que estaba preso

Alexei Navalny murió este viernes en una de las cárceles más duras de Rusia, ubicada en el Círculo Polar Ártico, donde había sido trasladado en diciembre de 2023 para cumplir con una pena de 19 años de prisión.

Navalni fue abogado y líder de la ONG rusa, "Fundación Anticorrupción", el máximo opositor al presidente de dicho país, Vladimir Putin. Cerca de las 14 (hora local), el Servicio Penitenciario Federal comunicó su fallecimiento.



Según las investigaciones preliminares, " Alexei Navalny se sintió mal después de una caminata y casi de inmediato perdió el conocimiento . Luego, llegaron trabajadores médicos de la institución y se llamó a un equipo médico de emergencia", explicaron.



¿Cómo murió Alekséi Navalni?

Hasta el momento no se brindaron detalles ni motivos sobre la muerte del político ruso . "Se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, que no dieron ningún resultado. Se están estableciendo las causas de la muerte", informaron.

Sin embargo, desde el círculo íntimo de Nalvany, sospechan que pudo haber sufrido un envenenamiento, dado que tuvo malestares estomacales y eso mismo, sin pruebas aún, sería producto de " un veneno de acción retardada ".

"No tenemos razones para creer en la propaganda del Estado. Si esto es verdad, entonces no, Navalni no murió, sino 'Putin mató a Navalni' y solo así. No confío en ellos ", afirmó Leónid Volkov, jefe de campaña de Alekséi Navalni para las elecciones de 2018.

¿Cuándo fue envenenado Alekséi Navalni?

Con las sospechas de la familia de por medio, el líder opositor a Putin ya había padecido un envenenamiento en agosto de 2020 . En ese entonces, Navalny ingresó inconsciente a un hospital de la ciudad de Omsk.

Luego, había sido trasladado a un hospital de Alemania, en la ciudad de Berlín, por pedido expreso de su médica. "La evidencia clínica sugiere una intoxicación por una sustancia que pertenece al grupo de los inhibidores de la colinesterasa" , señalaron.

Murió Alekséi Navalni: ¿cómo era la cárcel en el Ártico donde estaba preso?

Navalny había sido arrestado en 2021 por incumplir una condena previa por presunta corrupción . Dos años más tarde, fue acusado de extremismo y fraude, por lo que en agosto del año pasado recibió una condena de 19 años.

El opositor al mandatario de Rusia fue trasladado a una prisión en el Círculo Polar Ártico, ubicada en el norte del país, más precisamente en Yamalo-Nenets. Es una de las más estrictas y duras, ya que se encuentra en un área remota y está rodeada por un perímetro de seguridad , con el objetivo de evitar intentos de fuga.