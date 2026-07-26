Oficial y confirmado | Ayuntamientos podrán multar a vecinos con hasta 3000 euros por colgar la bandera de España en su balcón (foto: ChatGPT)

La exhibición de la bandera de España en distintas fechas como un Mundial o festivos nacionales suele ser una práctica habitual por parte de los vecinos. Sin embargo, esta acción puede generar incomodidad o molestias entre los vecinos en caso de que se modifique la fachada o exterior de los balcones.

Esto está fundamentado en la Ley de Propiedad Horizontal, que establece a estos espacios como elementos comunes, por lo que cualquier alteración en su aspecto puede quedar sujeta a las normas de la comunidad.

Si bien no existe una prohibición general que impida colocar una bandera o establezca una sanción automática por hacerlo, los conflictos pueden surgir cuando se incumplen los estatutos comunitarios o se altera la estética del edificio.

¿Cuándo pueden surgir problemas por colocar una bandera en el balcón?

Aunque colocar una bandera en el balcón no suele derivar en sanciones, los reclamos pueden surgir cuando su instalación afecte a la seguridad o estructura del edificio. Entre algunas situaciones que pueden generan este tipo de conflictos se encuentran:

Modificaciones permanentes de la fachada, como realizar agujeros para fijar la bandera.

Invasión del espacio ajeno mediante banderas de gran tamaño que afecten a otros vecinos.

Riesgos para peatones por una mala sujeción de la bandera.

Molestias continuadas, como ruidos provocados por lonas o materiales rígidos.

Oficial y confirmado | Ayuntamientos podrán multar a vecinos con hasta 3000 euros por colgar la bandera de España en su balcón (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Asimismo, en edificios protegidos o situados en cascos históricos, los ayuntamientos pueden imponer restricciones adicionales sobre elementos visibles desde la vía pública, y puede derivar en sanciones económicas.

Las sanciones por colgar una bandera en el balcón

En el caso de que surja un desacuerdo entre los vecinos, el proceso habitualmente inicia con un requerimiento formal para retirar la bandera. Sin embargo, en caso de que el propietario no atienda la petición, la cuestión puede elevarse a una junta de propietarios, y a la vía judicial en última instancia.

En este caso, los tribunales suelen valorar si la instalación es temporal y no causa daños permanentes. En la mayoría de los casos, llegan a la conclusión de que no existe una alteración sustancial del edificio.

De la misma manera, no cualquier propietario puede recibir una multa por colgar una bandera en el balcón. Esto se debe a que la comunidad de vecinos no puede imponer sanciones económicas por sí misma, aunque considere que se están vulnerando los estatutos.

¿De cuánto son las multas por colgar una bandera en el balcón?

En caso de que el conflicto llegue a los tribunales y la comunidad obtenga una resolución favorable, el propietario deberá asumir la retirada de la bandera, los gastos de reparación si se han producido daños, y las costas judiciales, que suelen situarse entre 1500 y 3000 euros.

En cambio, en los edificios protegidos o zonas con regulación patrimonial, las administraciones públicas pueden intervenir y abrir expedientes sancionadores:

Infracciones leves: entre 750 y 1500 euros.

Infracciones graves: entre 1500 y 3000 euros.

Protección patrimonial especial: sanciones que pueden superar los 30.000 euros.

Oficial y confirmado | Ayuntamientos podrán multar a vecinos con hasta 3000 euros por colgar la bandera de España en su balcón (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

De todas formas, la mayoría de los conflictos relacionados con banderas colgadas en balcones no suelen derivar en multas, sino en un simple requerimiento para retirarlas. En la medida en que no se incumplan las normas internas de la comunidad, la exhibición de símbolos puede estar amparada por la libertad de expresión en la medida en que no se generen daños ni molestias relevantes.