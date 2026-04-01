El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el nuevo líder supremo del Régimen Iraní, Mojtaba Jamenei, pidió un alto al fuego en la guerra en Medio Oriente. Lo aseguró en una publicación en su cuenta de Truth este miércoles. Además, sostuvo que Jamenei es “menos radicalizado y más inteligente” que su padre Alí Jamenei. En el posteo, Trump impuso también una condición al país de Medio Oriente. Según escribió, pretende la reapertura total del estrecho de Ormuz para llegar a un acuerdo. Trump publicó el miércoles en redes sociales que el nuevo presidente del régimen de Irán “¡acaba de pedir a Estados Unidos un ALTO AL FUEGO!”. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios públicos de que Teherán haya ofrecido un cese de hostilidades. “Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, estamos reduciendo a Irán a la nada o, como dicen, ¡de vuelta a la Edad de Piedra!”, agregó el presidente de Estados Unidos. El conflicto bélico transita su quinta semana en medio de un amplio impacto geopolítico y económico de escala global. Este eventual pedido del régimen todavía no se confirmó oficialmente desde Teherán. En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní reiteró este miércoles mediante un comunicado que el estrecho de Ormuz está bajo su control y que permanecerá cerrado a sus “enemigos”. En las últimas horas, Trump había asegurado que preveía terminar la guerra en Irán en un plazo de dos a tres semanas. Sugirió, en esa línea, que Estados Unidos logró en gran medida sus objetivos militares y dejaría a otras naciones resolver los problemas relacionados con el estrecho de Ormuz. “Yo diría que, dentro de dos semanas, tal vez dos, tal vez tres”, declaró a los reporteros en la Casa Blanca el martes. “Nos iremos porque no hay razón para que sigamos aquí”, remarcó. Por la noche, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo en un post en X que Trump dirigirá un discurso a la nación el miércoles por la noche “para proporcionar una actualización importante sobre Irán”, pero sin dar más detalles. En tanto, los contratos de petróleo se fortalecieron ligeramente tras los comentarios del presidente en las primeras acciones. Además, las acciones asiáticas se recuperaron de su peor mes en más de 17 años con el optimismo de que el conflicto que sacudió los mercados globales podría estar cerca de una conclusión. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una entrevista con Fox News que el país norteamericano “puede ver la línea de meta” en Irán, pero añadió que los objetivos de la administración no se lograrán “en el transcurso del día o dos”. Rubio también señaló que Estados Unidos tendrá que “reanudar el valor” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) después de que termine el conflicto en Irán. Por su parte, en una entrevista con Al Jazeera, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que su país estaba preparado para cualquier confrontación con las fuerzas estadounidenses. Confirmó el contacto directo con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, pero también expresó: “eso no significa que estemos en negociaciones”. Añadió que Irán no tiene confianza en Washington y no espera que las conversaciones produzcan resultados. En lo que respecta a las fuertes repercusiones del conflicto en los mercados el mundo, una salida podría calmar a los inversores. Pero dejar la situación del estrecho sin resolver arriesga una volatilidad continua. El Brent aumentó alrededor del 60% desde que comenzó la guerra, y la nafta en Estados Unidos superó u$s 4 por galón por primera vez desde 2022.