Francia impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio.

Francia ha iniciado la implementación de nuevos controles migratorios en el contexto del sistema fronterizo de la Unión Europea, lo que le permitirá impedir el ingreso o la salida del país incluso a aquellas personas que posean un pasaporte vigente, pero que no cumplan con los nuevos requisitos obligatorios.

Esta medida se inscribe dentro de la aplicación del Sistema de Entrada y Salida (EES) y del futuro permiso ETIAS, herramientas promovidas por la Unión Europea con el objetivo de fortalecer los controles en el espacio Schengen.

De acuerdo con la información proporcionada por el portal oficial de turismo francés, a partir de octubre de 2025, los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea deberán someterse al nuevo sistema digital de registro al entrar o salir de Francia y del resto del espacio Schengen.

Oficial y confirmado | Francia impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio. (Fuente: Shutterstock).

Qué requisito será necesario para entrar a Francia

Las autoridades francesas han indicado que, además de poseer un pasaporte válido, los viajeros deberán someterse a nuevos controles biométricos y, en un futuro cercano, contar con la autorización ETIAS para poder ingresar o salir del país.

El sistema ETIAS, semejante al ESTA de Estados Unidos, será imperativo para los ciudadanos de países que no requieren visa y que planean viajar a Europa por motivos turísticos o para estancias breves. La autorización deberá ser gestionada de manera online antes del inicio del viaje y estará directamente relacionada con el pasaporte del viajero.

Desde la Unión Europea se ha aclarado que el ETIAS comenzará a operar en el último trimestre del año 2026 y tendrá una duración máxima de tres años o hasta que expire el pasaporte.

Francia impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio. (Fuente: Shutterstock)

Consecuencias de no cumplir con el ETIAS en Europa

Las autoridades europeas advirtieron que quienes no cuenten con la autorización ETIAS al momento de su implementación podrán ser retenidos en el aeropuerto y no estarán habilitados para abordar el avión con destino a Francia o cualquier otro país Schengen.

Además, con la implementación del nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES), se eliminará el sellado manual de pasaportes y se procederá a un registro digital que incluirá:

La fecha y hora de entrada y salida.

El lugar de ingreso al territorio europeo.

El número de pasaporte.

Fotografía facial.

Huellas dactilares.

Posibles denegaciones de acceso.

Requisitos vigentes para ingresar a Francia: documentos, visado y seguro

De acuerdo con el sitio oficial France-Visas, Francia exige actualmente:

Pasaporte emitido hace menos de 10 años.

Documento válido al menos tres meses después de la fecha prevista de salida.

Visa, si corresponde.

Justificante de alojamiento.

Recursos económicos suficientes para la estadía.

Las autoridades francesas remarcaron que estos controles forman parte de una modernización del sistema migratorio europeo y que el objetivo es reforzar la seguridad y el seguimiento de las estancias cortas dentro del espacio Schengen.