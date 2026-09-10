En España, el emprendimiento ha emergido como una alternativa cada vez más valorada entre las diversas opciones profesionales disponibles. Principalmente, son los jóvenes quienes promueven esta noción que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Numerosos autónomos sostienen que el camino del emprendimiento está repleto de riesgos, sacrificios y desafíos. Sin embargo, todos los emprendedores que comparten sus vivencias tienen un aspecto en común: las ganas y el esfuerzo por llevar adelante un proyecto.

Con 22 años, Santiago Carpintero ya sabe algo que muchos tardan décadas en descubrir: que la estabilidad laboral no siempre viene con un título colgado en la pared. Eligió un camino que pocos jóvenes de su generación consideran, la albañilería, y hoy habla de esa decisión sin dudas ni arrepentimientos.

Lo que cuenta sobre su oficio en su cuenta de TikTok no es solo una defensa personal, sino un diagnóstico sobre el mercado laboral y sobre lo que se pierde cuando se miran los oficios con condescendencia. “La albañilería es una de las profesiones con más salida laboral que existe hoy en España”, afirma sin rodeos.

Las claves del crecimiento en la demanda de albañiles en España. Magnific

Por qué la albañilería tiene tanta demanda

Santiago resume el atractivo del oficio con una cifra propia y contundente. “El 95% de las personas que aprende este oficio tiene empleo y estabilidad laboral. Eso no lo puede decir cualquier carrera universitaria”, asegura. Reconoce que decidirse no fue fácil en un entorno que aún jerarquiza los estudios formales: “Hay mucho prejuicio. La gente asocia la albañilería con un plan B. Y no es así. Es una profesión técnica, exige conocimiento, precisión y responsabilidad”.

Esa escasez de profesionales, paradójicamente, es también una oportunidad. “Hay más trabajo del que hay gente para hacerlo. Las empresas buscan albañiles constantemente y no encuentran. Eso te da poder de negociación, te da valor en el mercado”, explica. Cuenta que desde que terminó su formación nunca estuvo desempleado y que los salarios del sector son muy competitivos.

Su percepción coincide con los datos. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) calcula que el sector necesita incorporar alrededor de 700.000 trabajadores en los próximos años, y el SEPE sitúa a la albañilería entre las ocupaciones más difíciles de cubrir en España, con vacantes que se han multiplicado por cuatro desde 2016.

Un oficio que exige formación continua

Santiago rompe también con la idea de que la construcción es un trabajo poco cualificado. “Esto no es solo mezclar cemento. Hay que saber leer planos, entender estructuras, trabajar con materiales nuevos, conocer normativas. El sector ha evolucionado mucho y el que no se actualiza se queda atrás”, sostiene.

En ese sentido, valora especialmente la formación profesional como puerta de entrada al oficio. “Eso te da herramientas reales desde el primer día. Yo salí con formación y con trabajo”, cuenta. No es un caso aislado: los expertos del sector insisten en potenciar la FP como vía para atraer a los jóvenes que faltan, en un momento en que más de la mitad de la plantilla supera los 45 años y apenas se incorpora relevo generacional.

Por qué considera la construcción “la profesión del futuro”

De cara al futuro, Santiago se muestra optimista pero también pragmático. “La construcción no va a desaparecer. Las ciudades crecen, los edificios se reforman, las infraestructuras se mantienen. Siempre va a hacer falta alguien que sepa hacer esto bien”, razona.

Y cierra con una reflexión que resume su mensaje a otros jóvenes: “Antes de descartar un oficio por cómo suena, habría que ver cuánto empleo da y cuánta gente lo necesita. Los números hablan solos”. Una invitación a mirar los oficios sin prejuicios, en un país donde, precisamente, faltan manos para levantarlo.