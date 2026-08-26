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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) otorga créditos y deducciones fiscales a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) otorga créditos y deducciones fiscales a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias y con los requisitos establecidos por el Gobierno para cada programa.

En el caso de los créditos fiscales, que pueden ser reembolsables, se requiere que el contribuyente presente su declaración de impuestos en tiempo y que reclame los beneficios correctos. El Crédito Tributario por Hijo (CTC) posee un monto máximo reembolsable.

IRS deposita 1.700 dólares a las personas que cumplan con los requisitos del Crédito Tributario por Hijo: ¿Cuáles son y quiénes pueden acceder?

Para el año fiscal 2025, el Crédito Tributario por Hijo alcanza un monto de 2.200 dólares por hijo calificado. No obstante, solo 1.700 son reembolsables a través del Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

Para poder reclamar este beneficio, el hijo debe cumplir con determinados requisitos, como:

Ser menor de 17 al finalizar el año fiscal.

Ser declarado como dependiente .

Contar con un Número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar.

Cumplir con las condiciones de parentesco, residencia y manutención.

El contribuyente debe cumplir los requisitos de identificación establecidos por el IRS.

Para el año fiscal 2025, el Crédito Tributario por Hijo alcanza un monto de 2.200 dólares por hijo calificado.

Enviar el formulario 1040: ¿Por qué es importante y cómo presentarlo?

El Formulario 1040 es la declaración federal de impuestos sobre los ingresos personales, y es de suma importancia para determinar los ingresos, impuestos, deducciones y créditos que corresponden a cada contribuyente.

En el caso del CTC, los dependientes deben declararse correctamente. Además, el cálculo específico para este tipo de créditos se realiza a través del Anexo 8812 .

Presentar el Formulario 1040 no genera por sí solo un depósito de 1.700 dólares.