Oficial | España puede impedirte ingresar si llegas desde uno de estos países de América y no acreditas esta vacuna

España no exige vacunas obligatorias a la mayoría de los viajeros que ingresan al país. Sin embargo, hay una excepción sanitaria clave que puede afectar a quienes llegan desde zonas con riesgo de transmisión de fiebre amarilla: el certificado internacional de vacunación.

El Ministerio de Sanidad recuerda que algunas vacunas están sometidas a reglamentación internacional. En esos casos, las autoridades pueden exigir un Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis, especialmente cuando el viajero procede de países donde la fiebre amarilla es endémica.

Por eso, quienes planean viajar a España desde determinados países de América deben revisar su itinerario antes de embarcar. La falta del certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla puede derivar en controles adicionales y, en ciertos supuestos, en problemas para ingresar.

Qué vacuna puede exigirte España para ingresar al país

La vacuna contra la fiebre amarilla es la principal inmunización sometida a control internacional para viajeros procedentes de zonas de riesgo. No se trata de una vacuna exigida a todos los turistas, sino de un requisito vinculado al país de procedencia o al tránsito previo.

El certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla acredita que la persona recibió la dosis correspondiente. Según Sanidad, este documento debe ser emitido por centros autorizados y tiene validez internacional.

En caso de que las autoridades sanitarias exijan el Certificado Internacional de Vacunación conforme al Reglamento Sanitario Internacional y el viajero no pueda acreditarlo, las autoridades fronterizas pueden adoptar las medidas sanitarias previstas, incluida la denegación de entrada cuando corresponda.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. Aunque no está presente de forma habitual en España, el control sanitario busca evitar la importación de casos desde regiones donde el virus circula.

Oficial | España puede impedirte ingresar si llegas desde uno de estos países de América y no acreditas esta vacuna. Fuente: Shutterstock

Los países de América desde donde pueden pedirte la vacuna contra la fiebre amarilla

Los viajeros que lleguen desde países o zonas de América con riesgo de transmisión pueden necesitar acreditar la vacuna contra la fiebre amarilla. La exigencia no depende solo de la nacionalidad, sino del lugar desde donde se viaja o por donde se transitó.

Entre los países y territorios de América considerados con riesgo de fiebre amarilla se encuentran:

Argentina: zonas de riesgo, especialmente Misiones y Corrientes.

Bolivia.

Brasil.

Colombia.

Ecuador.

Guayana Francesa.

Guyana.

Panamá.

Paraguay.

Perú.

Surinam.

Trinidad y Tobago.

Venezuela.

Esto significa que una persona que viaja a España desde alguno de estos destinos debe revisar si necesita el certificado internacional de vacunación . El requisito puede variar según el itinerario, la zona visitada y el tiempo de tránsito en aeropuertos de países con riesgo.

Cuándo puede haber problemas para entrar a España

España puede impedir el ingreso o aplicar controles adicionales si el viajero no acredita la documentación sanitaria exigida. En el caso de la fiebre amarilla, el documento clave es el certificado internacional de vacunación.

La vacuna contra la fiebre amarilla debe aplicarse antes del viaje. Sanidad recomienda hacerlo con al menos 10 días de antelación, ya que ese es el plazo habitual para que el certificado sea considerado válido.

El certificado internacional de vacunación debe incluir los datos del viajero, la vacuna aplicada, la fecha, el lote, el sello oficial y la firma del profesional autorizado. Sin ese documento, la persona puede quedar expuesta a observaciones en frontera.

Qué deben revisar los viajeros antes de viajar a España

Antes de viajar a España, los pasajeros que lleguen desde países de América con fiebre amarilla deben comprobar tres puntos básicos: país de origen, escalas realizadas y zonas visitadas durante los días previos .

También conviene consultar con un Centro de Vacunación Internacional. Allí se informa si la vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria o solo recomendada según el caso concreto.

La recomendación es no esperar al día del vuelo. Si el certificado internacional de vacunación es exigible, presentarlo en regla puede evitar demoras, controles sanitarios e incluso una posible denegación de entrada.

Oficial | España puede impedirte ingresar si llegas desde uno de estos países de América y no acreditas esta vacuna. Fuente: Shutterstock

España no exige vacunas a todos, pero sí puede pedir este certificado

El punto central es que España no tiene una obligación general de vacunación para todos los turistas. Aun así, los controles sanitarios pueden activarse cuando una persona llega desde países con riesgo de fiebre amarilla.

Por eso, la vacuna contra la fiebre amarilla funciona como un requisito específico para determinados viajeros. No aplica por igual a todos los extranjeros, pero sí puede ser determinante para quienes proceden de zonas endémicas.

En la práctica, quienes lleguen desde países de América con riesgo deben llevar el certificado internacional de vacunación si corresponde. Ese documento puede marcar la diferencia entre un ingreso normal y un problema en frontera.